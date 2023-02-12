وزيرة الهجرة: نحن على أتم استعداد للعمل لإزالة أي عقبات تواجه المصريين بالخارج

خلال لقاء مع أحد خبراء «مصر تستطيع بالصناعة»

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، الاستعداد التام للعمل على تلبية كافة احتياجات المصيريين بالخارج والتسهيل عليهم وإزالة أية عقبات تواجههم.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي عبر "الفيديوكونفرانس"، مع المستثمر المصري بالخارج كريم أسعد أحد خبراء «مصر تستطيع بالصناعة»، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيمبكس kempex international وشركة kempton ltd& Brooks، بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، ووسيم ذكي المستشار المالي لوزيرة الهجرة، و أحمد أبوالحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون لمصلحة الجمارك، وذلك لبحث تعزيز استثماراته بمصر، بحسب بيان اليوم /الأحد/ لوزارة الهجرة.

وقالت الوزيرة :" نعمل على إيجاد المزيد من آليات التواصل مع المصريين بالخارج، للاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم والتعرف على التحديات التي تواجههم وخصوصًا المستثمرين المصريين بالخارج، لما توليه الدولة المصرية حاليا من تشجيع الاستثمار والفرص الاستثمارية الواعدة الموجودة بمصر".

وأضافت :" أنه يتم العمل على تحقيق مصلحة المصريين بالخارج بمختلف احتياجاتهم"، مؤكدة أن ما حققته مصر على طريق التنمية من قفزات خلال السنوات الأخيرة يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية، والتعريف بالمميزات للاستثمار في ربوع مصر بشتى المجالات، وهو ما دفع وزارة الهجرة لدعوة المصريين المستثمرين للاستثمار بمصر، وهو ما نلمسه حاليا في تواجد المستثمرين المصريين بالخارج وإقامة مشاريعهم في وطنهم أو زيادة استثماراتهم الموجودة بالفعل.

من جانبه أشار أسعد إلى أن مصنعه بمنطقة العبور الصناعية في القاهرة حصل على شهادة نظام إدارة سلامة الغذاء ISO 22000:2018، كما قام بالتوسع وزيادة كميات التصدير من المحاصيل والأعشاب المصرية التي يتم تصديرها لدول العالم، وشركته في إنجلترا تصدر آلاف الأطنان لدول العالم وتوجه مجهودًا كبيرًا للشرق الأوسط وخصوصا مصر وتستورد محاصيل من مصر ليكون هناك تبادل تجاري جيد ومنفعة مشتركة، مما يساهم في تشجيع المنتج المصري والمحاصيل الزراعية المصرية لتصديرها للخارج.

وتناول كريم أسعد رغبته في التعاون مع وزارة الهجرة لتسجيل المصنع في القائمة البيضاء، موضحًا أن القائمة البيضاء الخاصة بالمصانع والشركات يسهل كثيرًا من دخول منتجاتهم لأسواق جديدة وتسهل من اعتماد الشركة لدى الدول لتيسير قبول السلع التي يتم إنتاجها وكذا دخول الموانئ المختلفة.

كما أعرب المستثمر المصري عن رغبته في التعاون مع وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة للاشتراك بالمعارض وحضور كافة الفعاليات والأسواق التجارية والتي من الممكن أن تزيد من الفرص التصديرية للسلع المصرية، فضلا عن شراء المحاصيل خام وتصنيعها وتصديرها للخارج والتعاقد مع المزارعين قبل زراعة المحصول مما يضيف لها قيمة تنافسية في ظل الصناعة الجيدة، وهو ما وعدت الوزيرة بتنسيقه مع الوزارتين دعماً لمشاركة مصرية أكثر تميزاً لمنتجاتنا.

من جانبه قام أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون لمصلحة الجمارك، بالرد على استفسارات المستثمر المصري خلال اللقاء حيث أوضح كافة التفاصيل والإجراءات اللازمة للتصدير وللاستيراد من الخارج ونظام التسجيل المسبق للشحنات، وأيضا الإجراءات الخاصة بتغيير مستورد الشحنات، مشيرا إلى انه عليه بالإبلاغ وطلب تغيير المستورد واستيفاء كافة أوراق وبيانات المستورد الجديد ومن ثم يحصل على رقم تسجيل جديد وتتم عملية الاستيراد دون أدنى مشاكل، معلنا انه خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن الإجراءات المنظمة لذلك.

وبخصوص تسهيل الإجراءات للتصدير للخارج والتي من شأنها أن تفتح أسواقا جديدة، أكد أحمد أبوالحسن أنه على المصدرين أن يسجلوا أنفسهم، كمشغل اقتصادي معتمد لدى الجمارك المصرية مما يساعد على الانتهاء من الإجراءات بشكل أسرع ،وتسهيل التعامل مع الدول التي تتعامل معها مصر وتصدر لأسواقها الكثير من المنتجات.

وطلبت سها جندي، في ختام اللقاء وفي هذا الإطار بموافاة وزارة الهجرة بكافة التفاصيل فور الإعلان عنها لتعميمها ونشرها ،على الصفحات للوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي، لتعريف المستثمرين المصريين بالخارج بكافة التفاصيل تيسيرا عليهم، بالإضافة إلى اعداد ملف به كافة الاحتياجات والمقترحات التي استعرضها كريم أسعد لمخاطبة كافة الجهات المعنية والعمل على تنفيذها في إطار دعم المستثمرين المصريين بالخارج وتعزيز استثماراتهم بمصر.

