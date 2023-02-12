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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

خصم شهرين من بدل صعود المنبر لإمام وخطيب بأوقاف كفر الشيخ

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

قرر الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بالأوقاف، خصم شهرين من بدل صعود المنبر للشيخ حمادة فهمي عطية بهجات غانم إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ، نظرًا لإساءته استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

إساءته استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

وتؤكد وزارة الأوقاف، أن صفحة الإمام جزء لا يتجزأ من شخصيته ومنبره، وبما أنه يجب أن يكون قدوة وكذلك جميع المنتسبين للأوقاف فإننا سنتخذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية الحاسمة مع أي شخص من العاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها يُسِيء استخدام هذه المواقع بما لا يتسق مع القيم العامة وما تقضيه طبيعة عمله وكونه قدوة، ويجب أن يكون كذلك في كل تصرفاته، سواء في مجال عمله أم فيما ينشره أو يشاركه من المنشور على مواقع التواصل.

افتتاح 17 مسجدًا الجمعة القادمة

وفي إطار دور وزارة الأوقاف ، في خدمة بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 17 ) مسجدًا يوم الجمعة 17 / 2 / 2023م، منها ( 14 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 685 ) مسجدًا، منها ( 547 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 138 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف دمياط

م - المسجد وعنوانه

1. النصر - فارسكور

2. خارج الثلاثين – البصارطة

مديرية أوقاف الشرقية

م - المسجد وعنوانه

3. الرحمن – مختار بك - ههيا

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م - المسجد وعنوانه

4. النور - أبو غنيمة – سيدي سالم

5. التوحيد ( عبد الوهاب كمون ) المندورة – دسوق بحري

مديرية أوقاف جنوب سيناء

م - المسجد وعنوانه

6. سهل القاع – طور سيناء

مديرية أوقاف البحيرة

م - المسجد وعنوانه

7. فرج مجاور- قمحة – مركز الدلنجات

8. القبلي جزاير عيسى - الدلنجات

9. الرحمة الجارحي – حي شرق المدينة- وادي النطرون

10. عزبة جابر البحرية – أبو وافية الكبرى – مركز الدلنجات

مديرية أوقاف المنوفية

م - المسجد وعنوانه

11. الرضا والنور – جزيرة دلهمو – أشمون

مديرية أوقاف الغربية

م - المسجد وعنوانه

12. مساكن العجيزى- طنطا

مديرية أوقاف أسوان

م - المسجد وعنوانه

13. الواحد الأحد – العتمور مستجد - المنشية

أوقاف رئيس القطاع الديني مديرية أوقاف كفر الشيخ مواقع التواصل الاجتماعي مديرية أوقاف دمياط مديرية أوقاف الشرقية

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