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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ورش حكي ومناقشات فكرية ومسرح.. زخم ثقافي بالوادي الجديد

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

 عقد قصر ثقافة موط بالوادي الجديدة ورشة حكي بعنوان:"سامح.. أنت الرابح" ،بهدف تعزيز قيم التسامح في المجتمع، كما تناولتها إيمان يوسف مبرزة الثمار التي يجنيها المجتمع من ترسيخ مثل هذه القيم السمحة.
جاءت الورشة في إطار جرعات التثقيف الموجهة للأطفال سعيا لبناء شخصياتهم والارتقاء بممارساتهم الحياتية وذلك وفق خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، لإعداد الأجيال إعدادًا مميزا من خلال تقديم الأنشطة الثقافية والفنية الموجهة للأقاليم المختلفة ومنها إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى، والذي استقبل فيه أيضا بيت ثقافة بلاط ورش حكي عن سبل تقوية جهاز المناعة لمقاومة الفيروسات، قدمتها نفيسة عبد الله، كما قدم بيت ثقافة القصر ورشة حكي عن كيفية قضاء إجازة نصف العام، قدمتها صفاء شفيق، بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بباريس ورشة حكي عنوانها "نظافة بيئتي"، قدمتها سحر داود.

كذلك أقيمت ببيت ثقافة ناصر الثورة ورشة حكي عن "ترشيد المياه"، بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة ورشة حكي عن التراث الواحاتي ناقشها أشرف مبروك، وقدمت مكتبة الطفل والشباب ببغداد ورشة حكي عن الربيع ناقشها أحمد ابو الحسن، كما ناقش بيت ثقافة بولاق كتاب "العقل منبع الحكمة" تأليف عبد العزيز جادو ناقشته أسماء حسين، وناقش بيت ثقافة الراشدة كتاب "فصول عن حقوق الطفل" تأليف عبد التواب يوسف ناقشه هاني يوسف، بينما نظمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة محاضرة ثقافية فى مجال ثقافة المرأة بعنوان "دور الأسرة فى تعزيز قيم التسامح والعيش المشترك" تحدث خلالها أحمد السعيد عن دور الأسرة فى غرس القيم في نفوس الأطفال.

ونظم قصر ثقافة الطفل بالخارجة رحلة ترفيهية للأطفال لحديقة ٣٠ يونيو وحديقة الحيوان بمناسبة ختام أنشطة وإجازة نصف العام، إلى جانب ورشة فنون تشكيلية للتلوين على الفخار، كما نفذت مكتبة شرق بولاق الثقافية قراءة حرة للأطفال بجانب ورشة رسم وتلوين، فيما نفذ بيت ثقافة الجديدة فقرة مواهب فنية للأطفال، كما قدم قصر ثقافة الخارجة عرض فن شعبي للفرقة القومية للفنون الشعبية ومجموعة من التابوهات الاستعراضية تدريب الكابتن محمد عبدالله إلى جانب عرض موسيقى لفرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو على السيد، كما قدم قصر ثقافة موط على مسرحه عرض فنون تلقائية لفرقة التلقائين بموط، وقدمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة عرض فنون شعبية لفرقة التلقائين للفن الشعبي، كما أقام قصر ثقافة الطفل بالخارجة محاضرة بعنوان "العشرة المبشرون بالجنة" تحدث خلالها الشيخ محمد ناصر عن أصحاب رسول الله  أهل الجنة الذين وعدهم الله بدخولها وهم الصحابة الأكثر فضلا وأعظم مكانة.

سامح أنت الرابح قصر ثقافة موط تعزيز قيم التسامح في المجتمع الأنشطة الثقافية والفنية الموجهة

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