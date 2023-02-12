قبل قمة العين والشارقة.. أرقام مثيرة بتاريخ كأس السوبر الإماراتي

موعد مرتقب ومثير، يجمع بين فريقي العين والشارقة في كأس السوبر الإماراتي 15، وتقام المباراة المرتقبة يوم 25 فبراير المقبل على "ستاد آل مكتوم"؛ في مواجهة منتظرة على أول ألقاب موسم 2022- 2023.



يدخل العين المباراة وهو بطل الدوري في موسم 2021- 2022، والشارقة المتوج بلقب كأس رئيس الدولة للموسم ذاته، وشهدت النسخ السابقة في كأس السوبر أرقامًا وحقائق مثيرة، نرصدها في التالي..



-للمرة الأولى سيتواجه الفريقان في كأس السوبر، تواجها في 31 مباراة بكافة المسابقات خلال حقبة الاحتراف – فاز العين في 15 منها مقابل 6 انتصارات للشارقة وتعادلا في 10 مواجهات.



-جميع مواجهات الفريقين الـ31 في عصر الاحتراف انتهت بتسجيل هدفين أو أكثر، شهدت المباريات تسجيل 110 أهداف بمعدل 3.5 هدف/مباراة - سجّل العين 66 هدفاً في مرمى الشارقة وسجّل الشارقة 44 هدفاً في مرمى العين.



-تمّكن بطل الدوري من التتويج بكأس السوبر 6 مرات "2012-13، 2014-15، 2015-16، 2016-17، 2019-20، 2021-22، فيما كان اللقب من نصيب المتوّج بكأس رئيس الدولة في 6 مرات "2008-09، 2009-10، 2010-11، 2013-14، 2017-18، 2020-21).



-جمع الجزيرة والعين ثنائية الدوري والكأس، لكنهما خسرا السوبر على يد الوحدة، الذي خاض نهائي 2011-12 كوصيف للكأس، فيما خاض نهائي 2018-19 كوصيف للدوري، ونجح بالفوز بركلات الترجيح في كلتا المواجهتين.



-حُسمت 6 نهائيات في الوقت الأصلي "2010-11، 2014-15، 2015-16، 2016-17، 2017-18، 2020-21.

7 نهائيات حُسمت بركلات الترجيح "2009-10، 2011-12، 2012-13، 2013-14، 2018-19، 2019-20".



-شهدت الأشواط الأولى من المباريات تسجيل 11 هدفاً، مقابل 22 هدفاً في الأشواط الثانية، وهدف وحيد سُجّل في الأشواط الإضافية.



8 أهداف شهدتها البطولة سُجّلت في الدقائق الـ5 الأخيرة + الوقت بدل الضائع.