عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على التحويلات المرورية الجديدة بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ  بني سويف، السكرتير العام المساعد، بعقد اجتماع مع المختصين من إدارة المهندسين والمرور لوضع خريطة للتحويلات المرورية الجديدة بطريق الصعيد الحر ( الصحراوي الشرقي)، حيث سوف يتم صيانة النفق عند بوابة المحافظة على الطريق، والذي يستلزم إجراء تحويل مسار الطريق بهذه المنطقة.
ومن جانبه أكد  اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، أنه تم عقد اجتماع لمناقشة الإجراءات المقرر تنفيذها بشأن تحويل مسار الطريق بنفق بني سويف عند بوابة المحافظة، ضمن أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الحر، والتي تتضمن إجراء تحويلات وتعديل في الحركة المرورية على الطريق. 

انطلاق جلسات الإرشاد الأكاديمي لطلاب جامعة بنى سويف الأهلية مع بداية الفصل الثاني

أقرب للتنجيم.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن زلزال مدمر يضرب مصر قريبا

وتم الاتفاق "بعد المعاينة "على غلق نفق بني سويف "أعلى وأسفل" غلقاً تاماً، وتحويل القادم من القاهرة اتجاه المنيا على أن يسلك نزلة اتجاه بني سويف يوتيرن "دوران " تجاه المنيا، على أن يسلك القادم من بني سويف متجهاً إلى الزعفرانة أعلى النفق في اتجاه القادم من المنيا إلى اتجاه نزلة طريق الزعفرانة ، والقادم من المنيا باتجاه القاهرة يسلك طريق نزلة الزعفرانة يوتيرن اتجاه القاهرة.

كما تم التأكيد على التزام الشركة المنفذة للأعمال بكافة اشتراطات أمن والسلامة لمستخدمي الطريق في جميع التحويلات ومناطق الأعمال، وتوفير عدد كاف من العلامات التحذيرية واللافتات الإرشادية المضيئة والمطبات الصوتية قبل محيط الأعمال بمسافة كافية في الاتجاهين، مع تخصيص حارة مرورية للطوارئ بمنطقة الأعمال.

محافظ بني سويف بني سويف جامعة بنى سويف الحركة المرورية البحوث الفلكية المهندسين العسكري حركة المرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالبدلة الحمراء على المشنقة..حقيقة تنفيذ إعدام قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته

تحرك جديد.. مفاجأة في أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

إبراهيم فايق: هذا المدرب مرشح لخلافة فيريرا في الزمالك بعد لقاء سموحة

أقرب للتنجيم.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن زلزال مدمر يضرب مصر قريبا

عكس التوقعات.. تحرك مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

فيديو أمام المحكمة|رسائل تحذير من مرتضى منصور: «اللي هيقرب من النادي يتحمل»

أزمة قيد لاعبي الزمالك.. اتحاد الكرة مهدد بالحبس والغرامة

تحسس مواطن عفتها.. ذئب بشري يهتك عرض فتاة جامعية بالشارع

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف: انتظام العملية التعليمية بكافة المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني

ترشيحاتنا

تحذير ودعوة مصرية جديدة لإنقاذ القدس.. هل تستجيب دولة الاحتلال الإسرائيلي؟| قراءة

سوريا .. الحزن يخيم على المدارس بعد وفاة طلاب ومعلمين بفعل الزلزال| تقرير

بعد قليل.. مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلي عائدة من المغرب

الإسكان الاجتماعي تزف بشرى بشأن موعد تسليم الشقق المتأخرة.. تفاصيل

وحوش جيولوجية شيمتها الغدر.. هل يستطيع العلم التنبؤ بالزلازل قبل وقوعها؟..خبراء يجيبون

عايزها تصرف عليه..أنهى حياة زوجته وحاول تضليل الأمن..حكاية جريمة أبكت دمياط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة على أمراض خطيرة.. تعرف على أسباب انتفاخ القدم

رنا رئيس من أمام الكعبة بإطلالة هادئة | شاهد

سكر الباب وهات المفتاح.. مواطنون يروون مواقف صادمة ومضحكة أثناء الزلزال

منتشر بمراكز التجميل.. احذريه منتج مشهور يسبب سرطان الجلد

فيديو

رميناه بماضيه وحكايته.. ياسمين صبري تثير الجدل وترقص على أغنية غلبان

5 أشخاص يحضرون لحظة إعدام قاتل نيرة أشرف .. من هم ؟ "فيديوجراف"

أحلام اتهمتهم بالنفاق.. حقيقة أرقام تبرعات الفنانين لمنكوبي زلزال سوريا "فيديوجراف"

الفراخ هتنزل 20 جنيها .. مفاجأة في أسعار الدواجن قريبا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ