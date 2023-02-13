هشام يكن: المناخ في الزمالك لا يُطاق.. ولو أنا لاعب بالفريق لأكلت مجلس الإدارة

قال هشام يكن نجم نادي الزمالك الأسبق، إن الكثير من اللاعبين الحاليين، لم يعيشوا غضب الجمهور الحقيقي، في ظل عدم اكتمال الأعداد في المدرجات على عكس السنوات الماضية التي كانت تتواجد الجماهير بالسعة الكاملة للملعب.

وأضاف يكن، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن صفقات الزمالك تحتاج للانسجام والاندماج، خاصة أن النادي قرر بيع أهم لاعبيه بالفريق وهما طارق حامد وإمام عاشور.

وأشار إلى أن أجانب الزمالك، مستواهم لا يرتقي باللعب ضمن صفوف الفريق، فضلًا عن أن هناك لاعبين لم يحصلوا على الفرصة من الأساس، مضيفًا «الزمالك تعاقد مع سامسون مقابل ما يقرب من 30 مليون ولم يلعب حتى الآن».

وأوضح أن الزمالك بحاجة لمدير تعاقدات يكون لاعب مُخضرم من أجل جلب صفقات جيدة تليق بالفريق، مؤكدًا أن إقالة فيريرا ثم عودته خلقت فجوة كبيرة في الفريق، خاصة وأن اللاعبين فقدوا الثقة.

واختتم تصريحاته «مين يقدر يشتغل في المناخ الذي لا يُطاق في الزمالك؟!.. المدرب تغير 3 أو 4 مرات، بخلاف ما يتردد على اللاعبين والتشكيك في أخلاقهم، ولو أنا لاعب في الفريق كان زماني أكلت مجلس الإدارة».