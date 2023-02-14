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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة البرلمان تناقش طلب إحاطة بشأن تصدير الحجر الجيري.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء ، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن تصدير الحجر الجيري بكميات كبيرة دون عمل قيمة مضافة، من خلال تصديره مطحون لزيادة الدخل القومي.

وتعقد اللجنة اجتماعا آخر اليوم الثلاثاء، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرال جلال الهريدي، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2020 بإقامة منطقة صناعية في منطقة العكرشة بالخانكة بمحافظة القليوبية، حيث تضم المنطقة تجمعات صناعية عشوائية بعيدة عن الرقابة والتفتيش من جانب الأجهزة المعنية في الدولة.

وكانت قد ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب،أمس الاثنين، خلال اجتماعين، مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وكانت قد عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، 6 اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، حيث ناقشت خلال اجتماعين أمس الأول الأحد، إستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام فيما يخص نتائج تنفيذ أعمال تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج ، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العالم.  

لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب الإحاطة قيمة مضافة الحجر الجيري الدخل القومي

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