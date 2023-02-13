أخبار السيارات| لو معاك 60 ألف جنيه.. 5 مركبات تختار منهم.. وسعوديون يهدون صديقهم المصري عربية هدية تبكيه فرحا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تقدم شركة جاك الصينية العديد من طرازات السيارات المختلفة داخل السوق المصري موديل 2022، وتقدم تلك السيارات بعدد من الفئات منها السيدان، والكروس أوفر، والـ SUV متعددة الاستخدامات، ومن هذه الإصدارات سيارة جاك JS3 موديل 2022 .

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فى الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأصدقاء السعوديين قرروا إدخال الفرحة على صديقهم المصري المقيم بالمملكة العربية السعودية من خلال تقديم سيارة هدية له، بعدما عرفوا أن هذه السيارة كانت حلم صديقهم.

طرح وكيل شركة جيلي الصينية في مصر طرازين موديل 2023 في السوق المصري للسيارات مع الإعلان عن زيادات جديدة في السوق المحلي المصري، وذلك خلال فبراير الجاري.

أنتجت سيارة لاند روفر رنج روفر ايفوك 2023 لأول مرة في يوليو من عام 2011، وتم استلهام تصميمها من سيارة لاند روفر إل ‌آر ‌إكس، حيث تتطابقان في المظهر إلى حد كبير، وتتوافر لاند روفر رنج روفر ايفوك بثلاثة أبواب أو خمسة أبواب، وتعمل بالدفع الأمامي أو دفع الرباعي، ويتم تقديما في سوق السيارات الكويتي بفئتين مختلفين في السعر والقوة والتجهيزات .



سيارة فولفو S90 موديل 2023 من أشهر سيارات الصانع السويدي للسيارات التي انتشرت في الأسواق العالمية، والعربية، بالإضافة الي أن شركة فولفو هي أول شركة في عالم تصنيع السيارات تدخل مواصفات السلامة والأمان الي سياراتها وتهتم بها، كما إنها أول شركة وضعت حزام الأمان في السيارات، وبالتالي تنتشر فولفو S90 في سوق السيارات الإماراتي بفضل مميزاتها الفريدة.

تستخدم سيارة أودي R8 موديل 2023 نظام كواترو للدفع الرباعي للعجلات، وتم تقديم أودي R8 للمرة الأولى عام 2006، وتنتمي إلى فئة السيارات الرياضية الكوبيه ذات مقعدين، وانتج الجيل الثاني منها عام 2015، وخضعت أودي R8 لعملية تحديث في عام 2020.

تمتلك شركة لامبورجيني لصناعة السيارات شعبية كبيرة في عالم السيارات محدودة المدى والفريدة من نوعها ومن إصدارات هذه الشركة الفريدة هي سيارة لامبورجيني سيان FKP 37 التي تجاوزت شقيقتها افنتادور SVJ في السعر والمواصفات.

يبحث المواطنين المصريين ومنهم فئة الشباب عن سيارات مستعملة مناسبة لاحتياجاتهم، ويمتلئ السوق المصري للسيارات المستعملة بطرازات مختلفة من السيارات التي تختلف في المواصفات والأسعار وقوة المحركات، وبالتالي يمكن لهؤلاء المواطنين اختيار السيارة الأنسب لدخولهم من تلك الإصدارات.