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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو معاك 60 ألف جنيه.. 5 سيارات تختار منهم| صور

سيارات تختار منهم
سيارات تختار منهم بـ 60 ألف جنيه

يبحث المواطنين المصريين ومنهم فئة الشباب عن سيارات مستعملة مناسبة لاحتياجاتهم، ويمتلئ السوق المصري للسيارات المستعملة بطرازات مختلفة من السيارات التي تختلف في المواصفات والأسعار وقوة المحركات، وبالتالي يمكن لهؤلاء المواطنين اختيار السيارة الأنسب لدخولهم من تلك الإصدارات.

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يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات مستعملة أسعارهم أقل من 60 ألف جنيه :

1- فيات بونتو موديل 1994

زودت سيارة فيات بونتو بمحرك سعة 1300 سي سي، مقترن بناقل حركة مانيوال، وتقدم السيارة للبيع باللون الذهبي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية حتي 2024 .

فيات بونتو موديل 1994

تباع سيارة فيات بونتو موديل 1994 في سوق السيارات المستعمل بـ 57 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة.

2- رينو كليو موديل 1996

تمتلك سيارة رينو كليو محرك سعة 1300 سي سي، مدعوم بعلبة تروس مانيوال، وتقدم السيارة للبيع باللون الأبيض، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200 ألف /كم.

رينو كليو موديل 1996

سعر سيارة رينو كليو موديل 1996 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل الي 53 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

3- سيات ابيزا موديل 1993

تحتوي سيارة سيات ابيزا علي محرك سعة 1200 سي سي، مزود بعلبة تروس مانيوال، وتقدم السيارة للبيع باللون الذهبي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 599 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ولا يوجد بها دهانات داخلية.

سيات ابيزا موديل 1993

يبلغ سعر سيارة سيات ابيزا موديل 1993 في سوق السيارات المصري 53 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

4- فورد اسكورت موديل 1999

تستخدم سيارة فورد اسكورت محرك سعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة مانيوال، وتقدم السيارة للبيع باللون الفضي، وقامت بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية.

فورد اسكورت موديل 1999

تأتي سيارة فورد اسكورت موديل 1999 بسعر 50 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

5- فولكس فاجن بولو موديل 1998

تحتوي سيارة  فولكس فاجن بولو علي محرك سعة 1300 سي سي، وتصل القوة الي العجلات عن طريق علبة تروس مانيوال، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 899 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

فولكس فاجن بولو موديل 1998

تتوافر سيارة  فولكس فاجن بولو موديل 1998 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 49 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

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