تبدأ من 600 ألف جنيه.. أسعار فيات 2023 في مصر| تفاصيل

يقدم الصانع الإيطالي فيات، طرازات متعددة داخل السوق المصري موديل 2023، وتختلف تلك الإصدارات في الفئات وبالتالي منها السيدان والهاتشباك والكوبيه، وذلك يتيح إمكانية الاختيار لدي الراغبين في اقتناء سيارات فيات الإيطالية، وبالتالي يقدم موقع صدى البلد قائمة بأحدث أسعار إصدارات شركة فيات في سوق السيارات المصري لعام 2023 .

1- فيات 500 موديل 2023

زودت سيارة فيات 500 موديل 2023 بمحرك سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 100 حصان، وعزم دوران 131 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك مكونه من 6 سرعات، وتتسارع السيارة حتي 100 كم/ساعة في 10.5 ثانية، وتستهلك 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 35 لتر .

فيات 500 موديل 2023

تقدم سيارة فيات 500 موديل 2023 داخل السوق المصر بفئة واحدة سعرها يصل الي 684 ألف جنيه .

2- فيات 500C موديل 2023

تحصل سيارة فيات 500C موديل 2023 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ينتج عزم دوران يصل الي 131 نيوتن/متر، وقوة 100 حصان، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتتسارع السيارة حتي 100 كم/ساعة في 11 ثانية، وتستهلك 6.1 لتر لقطع مسافة100 كم/ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 35 لتر .

فيات 500C موديل 2023

تباع سيارة فيات 500C موديل 2023 في السوق المصري للسيارات بفئة واحدة سعرها 760 ألف جنيه .

3- فيات تيبو هاتشباك موديل 2023

تمتلك سيارة فيات تيبو موديل 2023 محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 152 نيوتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتستهلك السيارة 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.2 ثانية .

فيات تيبو هاتشباك موديل 2023

تبدأ أسعار سيارة فيات تيبو هاتشباك موديل 2023 في سوق السيارات المصري من 624 ألف جنيه، وتصل إلي 769 ألف جنيه .

4- فيات 500 X موديل 2023

تستخدم سيارة فيات 500 X موديل 2023 محرك سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 140 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في 10.030 ثانية، وتستهلك 50.07 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 48 لتر .

فيات 500 X موديل 2023

تتوافر سيارة فيات 500 X موديل 2023 في سوق السيارات المصري بأسعار تبدأ من 935 ألف جنيه، وتصل إلي مليون و50 ألف جنيه.