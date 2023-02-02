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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أصغر سيارة أوتوماتيك في مصر بعد الزيادة الجديدة

فيات 500 موديل 2023
فيات 500 موديل 2023

تتصدر النسخة فيات 500 قائمة أصغر سيارة أوتوماتيك في مصر، والتي تنطلق عبر فئتين من التجهيزات، حيث شهدت زيادة سعرية جديدة تراوحت بين 214 الفا و 235 الف جنيه، وذلك بعد طرح موديلات 2023 داخل السوق المصري.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أحدث أسعار السيارة فيات 500 موديل 2023 بعد الزيادات الجديدة.

 فيات 500 موديل 2023

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة فيات 500 موديل 2023 

 

الفئة الأولى فيات 500 موديل 2023 بقيمة قدرها 684 ألف جنيه بدلاً من 470 ألف جنيه.

الفئة الثانية فيات 500 موديل 2023 بقيمة قدرها 760 ألف جنيه بدلاً من 525 ألف جنيه.

 فيات 500 موديل 2023

أبرز مواصفات السيارة فيات 500 موديل 2023 

 

تنتمي السيارة فيات 500 موديل 2023 إلى فئة الهاتشباك صغيرة الحجم، حيث تقدم باطلالة مميزة مع حزمة من المصابيح الامامية، بالاضافة إلى وجود مرايا جانبية كهربائية، ومفهوم ثنائي الابواب، بينما ترتكز على جنوط ذات تصميم هندسي أنيق ومتعدد الاضلاع.

 فيات 500 موديل 2023

وتحتوي السيارة فيات 500 موديل 2023 على مكيف هواء، وقفل مركزي، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى زجاج كهربائي، ومكابح ABS و EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية للحماية، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 5 سرعات.

 فيات 500 موديل 2023

وحصلت السيارة فيات 500 موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، يتمكن من انتاج 101 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 131 نيوتن/متر، بالاضافة إلى متوسط استهلاك من الوقود يقدر بـ 5.8 لتر لكل 100 كم، ومن خلال القدرات الفنية للسيارة فيمكنها الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 10.5 ثانية.

 فيات 500 موديل 2023
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