فيات 500 EV موديل 2023 تظهر غدا بالسوق الأمريكي ..تفاصيل

ستقوم شركة فيات غدا بالكشف عن طرازها الكهربائي الجديد فيات 500 EV موديل 2023، وذلك ضمن فاعليات معرض لوس أنجلوس، وتم تصميم فيات 500 EV لتكون مطابقة لنسختها الأوروبية التي ظهرت عام 202 .

سيارة فيات 500 EV موديل 2023

تأتي سيارة فيات 500 EV موديل 2023 الكهربائية بـ وحدات إضاءة أمامية مميزة، حيث أعلنت شركة فيات أن طرازها الجديد فيات 500 EV موديل 2023 سيكون امتداد لأصالة اكثر السيارات الكلاسيكية شهرة وهي فيات 500.

تقدم سيارة فيات 500 EV موديل 2023 في الأسواق الأوروبية بمحركات كهربائية بقوة 94 حصان، و 117 حصان، ويمكن للعملاء الاختيار بين حزم بطاريات 24 و 42 كيلو واط في الساعة، وحتي الأن لم يتم الإفصاح عن قدرة محرك سيارة فيات 500 EV موديل 2023 التي ستظهر غدا في أمريكا.

فيات 500 EV موديل 2023

والجدير بالذكر أن تشكيلة فيات قد تم تقليصها إلى طراز واحد في الولايات المتحدة. بعد تقاعد فيات 500 و 124 سبايدر، وظلت سيارة فيات 500X فقط في السوق الأمريكي، حيث أن مبيعاتها بقيت محدودة لم تتجاوز 757 سيارة فقط خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 .