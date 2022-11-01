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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عندها شعر وضفاير طويلة.. فيات 500 تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

فيات 500
فيات 500

 

البعض يعمل والبعض الآخر يبدع في عمله لأنه يحبه ويقتنع بما يقوم به، تمكنت مصففة شعر من إيطاليا تحويل حبها لمهنتها إلى ما تسميه فنًا، إنها صاحبة فيات 500 أكثر سيارة مشعرة في العالم بحسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية، والحائزة على هذا اللقب مرتين.

ماريا لوسيا موغنو هي مصففة شعر من ساليرنو بإيطاليا قررت أن تفعل شيئًا تظهر من خلاله مدى حبها وشغفها بمهنتها، لذا قامت بتحويل سيارتها  فيات  500 بالكامل إلى سيارة بشعر وضفائر وكأنها إحدى زبائنها.

دخلت  فيات  500 موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأول مرة في عام 2010 ومرة ​​أخرى في عام 2014 ، عندما أفرطت ماريا في استخدام الشعر وأضافت 20 كجم أخرى من الشعر إلى فيات 500، متجاوزة الرقم القياسي الخاص بها، ثم بعد ذلك تمت إضافة 120 كجم (264.5 رطلاً) من الشعر في فيات، لتصبح بذك واحدة من أغرب السيارات في العالم. 

فيات 500

بالإضافة إلى كونها مصففة شعر ، تصف ماريا نفسها أيضًا بأنها نحاتة شعر في دلالة منها على الفن في عمل الشعر وتزيينه، إنها تفعل بالضبط نفس ما قالته في مصطلها، تصنع أشياء من شعر الإنسان ، وبناءً على الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، تقوم بصناعة القبعات كبيرة الحجم المصنوعة من الشعر بالكامل.

فيات 500

في حديثها إلى Barcroft Cars قبل بضع سنوات ، قالت ماريا إن فكرة السيارة المشعرة جاءت لها من خلال مراهنة مع صديقة، على ما يبدو  أخبرتها تلك الصديقة أنها لا تملك المواد الكافية لتغطية السيارة بشعر بشري لتدخل ماريا معها في تحدٍ ، وشرعت في إثبات خطأها. استغرق الأمر منها 150 ساعة و 80 ألف يورو (90870 دولارًا) للقيام بذلك ، لكنها أنجزت المهمة في النهاية.

تحكي ماريا: "جاء إلهامي من خلال رهان، بينما كنت أعمل،  قالت إحدى الصديقات إنها لا تعتقد أنني قادرة على صنع سيارة مغطاة بالكامل بشعر حقيقي، ولكنها عندما رأت عملي الفني النهائي مع فيات 500، صُدمت تمامًا بما قمت به"

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جسد سيارة  فيات  500 صغيرة الحجم مغطى بالكامل بشعور النساء سواء الهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية، اختارت ماريا ألوانًا مختلفة من الشعر للتأكيد على إبراز هويتها واختلافها. حصلت على خصل الشعر من النساء الأوروبيات والهنديات، كما أن المقصورة مغطاة بالشعر ، من المقاعد إلى لوحة القيادة وعجلة القيادة ، وهناك أيضًا قطعة شعر عملاقة ملحقة بالظهر ترمز، وفقًا لماريا ، إلى مبادئ السلام والحرية لأنها تشبه زوجًا من أجنحة. 

فيات فيات 500 إيطاليا ساليرنو موسوعة جينيس جينيس ماريا لوسيا موغنو مصففة شعر Barcroft Cars

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