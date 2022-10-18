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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عالميًا .. فيات تدفع بفئة جديدة من الايقونة 500 الكهربائية "MONOTRIM" .. صور

السيارة فيات 500
السيارة فيات 500 الكهربائية

تعزز شركة فيات عملاقة تصنيع السيارات الايطالية، من تواجدها داخل السوق العالمي، بعد أن قامت بتوسيع الخيارات المقدمة من الايقونة فيات 500، عبر فئة جديدة تحمل الاسم  Monotrim.

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وتعتبر هذه الفئة هي بداية الطرازات الخاصة بالسيارة فيات 500، والتي تقدم بسعر اقل عن باقي الفئات القياسية، إلى جانب النسخة ICON الشهيرة.

السيارة فيات 500 الكهربائية 

وتتوافر الايقونة فيات 500 الكهربائية عبر نوعين من التجهيزات الفنية الاولى بمحرك قياسي بقوة 95 حصانا 70 واط، مع مدى سير يقدر بـ 190 كيلومتر للشحنة الكاملة، حيث دعمت ببطارية 23.7 كيلووات/ساعة ليثيوم ايون.

السيارة فيات 500 الكهربائية 

بينما دعمت بمحرك اخر ببطارية 42 كيلووات، يستطيع ضخ 118 حصانا، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 150 كيلومتر/ساعة، مع امكانية الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 9 ثواني، بالاضافة إلى مدى سير يصل إلى 321 كم/ساعة.

 

وتأتي السيارة فيات 500 الكهربائية بعدة تجهيزات ومنها، مكيف هواء اوتوماتيكي، ومثبت للسرعات، ونظام صوتي ترفهي، مع خاصية المفتاح الذكي، وقفل مركزي للابواب، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة قياسها 10.2 بوصة.

السيارة فيات 500 الكهربائية 

كما تعتمد السيارة فيات 500 الكهربائية على تصميم خارجي انيق من فئة الهاتشباك، مع جنوط رياضية قياسها 15 بوصة، ومصابيح امامية هالوجين، إلى جانب باقة من تقنيات الحماية ابرزها منظومة الوسائد الهوائية، وحساسات مطر وركن، بالاضافة إلى خاصية دعم السيارة لتجاوز المرتفعات، والتحذير عند مغادرة المسار.

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