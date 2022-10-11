تنافس الدفع الرباعي ..فيات 500 X موديل 2025 |صور

كشف المصمم جان فرانسوا هوبير عن تصميم تخيلي لسيارة فيات 500X الجديدة، التي ستظهر لأول مرة في عام 2024 كـ موديل 2025، ولكنها ستكون أكبر من سابقتها مما يجعلها في منافسة مع سيارات الدفع الرباعي المدمجة .

فيات 500X

تعتبر سيارة فيات 500 X واحدة من السيارات الأطول عمرا في مجموعة ستيلانتس الـ SUV الحالية، وتعتمد علي منصة FCA Small Wide ، حيث انه تم تقدم سيارة فيات 500 X الـ SUV في عام 2014، وحصلت علي عملية تجميل في عام 2018 .

كما أن شركة فيات أكدت أنها ستكشف عن سيارة سوبر ميني جديده وثلاث سيارات كروس أوفر بحلول عام 2027، ومن المحتمل أن تكون سيارة فيات 600 من بين هؤلاء السيارات، وستلعب سيارة فيات 500X في فئة B-SUV دورا مهم بدلاً من أن يتم إيقاف إنتاجها .

فيات 500X

من المتوقع أن يتم زيادة حجم الجيل الجديد من فيات 500X عن الطرازات السابقة مما يساعدها على الانتقال إلى فئة C-SUV، وبالتالي فقد ابتكر مصممون مستقلون تصورات منافسة لسيارات الدفع الرباعي بناء على لغة التصميم المتطورة للعلامة التجارية الإيطالية.

من المحتمل أن تحافظ فيات على الخطوط ذات النكهة القديمة لسيارة فيات 500X ، ومزودة بإشارات التصميم الحديثة في وحدات الإضاءة الكاملة، وأعلنت شركة فيات مؤخرًا عن هيكل تقليم مبسط، ولا نعرف ما إذا كانت الشركة ستحتفظ بجميع الطرازات المختلفة لـ 500X بما في ذلك طراز سبايسي سبورت وأدفنشر كروس وكابريو الأنيقة المعروضة حاليا .

فيات 500X

ستصبح سيارة فيات 500X مناسبة أكثر للعائلات مع مساحة أكبر للركاب الخلفيين وصندوق أمتعة أكبر ، وقمرة قيادة رقمية ، وتجهيزات معلومات وترفيه ، مما يجعل 500X ذات قدرات تنافسية جديده .

فيات 500X

تستمد سيارة فيات 500X الجديدة قوتها من محرك كهربائي، وسيكون هناك خيار هجين واحد على الأقل، وتريد شركة فيات أن تصبح كهربائية بالكامل بحلول عام 2030.

فيات 500X

والجدير بالذكر أن سيارة فيات 500X الجديدة كليًا لن تحل محل الطراز الحالي فحسب ، بل ستعمل أيضًا كبديل غير مباشر لسيارة تيبو القديمة وجميع بدائلها الهيكلية، ومن المحتمل أن يظهر نموذج فيات 500X لأول مرة في عام 2024 مع إطلاقه في السوق عام 2025.