عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قصة مدينتين مع شركة فيات.. انحسار في إيطاليا وانتشار بالبرازيل

فيات في البرازيل
فيات في البرازيل وإيطاليا

أصبحت العولمة في العصر الحديث تجبر العديد من الشركات على توسيع  نطاق أعمالها لأبعد مدى، لتشمل بلدان وقارات مختلفة، خلقت العولمة أيضا اتجاها جديدا سائدا وهو أن بعض العلامات التجارية للسيارات أصبحت تحاول أن تثبت نفسها وتواجدها في الأسواق الخارجية من خلال تقديم نماذج مخصصة لأسواق بعينها، سيارات تفصيل تناسب ذائقة الأسواق المتنوعة.

 

في حين أن بعض العلامات التجارية غير متوفرة في كل دولة، وبعضها يتركز في منطقة واحدة من بقاع العالم، تحاول الشركات الطموحة التي تتطلع  إلى لعب دور ومحوري في قطاع تصنيع المركبات أن تكون موجودة في أكبر عدد ممكن من الأسواق من التنافس وأخذ حصة سوقية.

 

حققت  فيات  كعلامة تجارية تاريخية نجاحا كبيرا في أوروبا والبرازيل، كما سعت لتوسيع وجودها في أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة والهند وروسيا والصين، ولكن في نهاية المطاف تتم معظم عملياتها في أوروبا وأمريكا الجنوبية، في سنة 2021، استحوذت هاتان المنطقتان على 97 % من مبيعاتها العالمية، مثلت أوروبا 57 % من مبيعاتها، بينما أمريكا الجنوبية حوالي 40 % من إجمالي المبيعات، في بقية أنحاء العالم، باعت العلامة التجارية حوالي 36 ألف وحدة، دون وجود في الصين أو الهند.

 

وجود فيات في منطقتي أوروبا وأمريكا الجنوبية مختلف تمامًا عن باقي أجزاء العالم، تشتهر شركة فيات في جميع أنحاء العالم بإنتاج السيارات الصغيرة العملية والاقتصادية، وهذه هي المكانة التي تعمل عليها العلامة التجارية على مدار العشرين عامًا الماضية. ومع ذلك ، هناك اختلافات كبيرة بين تصور العلامة التجارية  في إيطاليا والبرازيل، أكبر سوقين لفيات حاليا، كما يختلف وضع العلامة التجارية اختلافًا كبيرًا أيضًا.

 

باعت شركة العلامة التجارية "فيات" حوالي 21 % من إجمالي سياراتها في إيطاليا من خلال العام الماضي، تواجه العلامة التجارية أوقاتًا صعبة هناك. في حين أن طرازات فيات باندا وفيات 500 يواصلان قيادة السوق وهما المعيار القياسي للشريحة A ، فإن بقية المجموعة بالكاد يمكن أن تنافس العلامات التجارية الرئيسية الأخرى. تركت العلامة التجارية مستوى B عندما أوقفت إنتاج فيات بونتو، على الرغم من أن هذا الجزء من القطاع أي فئة الـ B لا يزال يمثل 21% من إجمالي تسجيلات السيارات الجديدة في إيطاليا حتى أغسطس الماضي.

 

تمثل سيارة  فيات  تيبو 11% من إجمالي مبيعات الفئة C في إيطاليا، وتأتي متخلفة عن سيارات مثل فولكس فاجن جولف وأودي A3. وفي فئة الـ B الخاصة بسيارات الـ SUV تعيش فيات 500X أوقاتا صعبة، حيث تفوقت عليها سيارات فورد بوما و جيب رينيجيد في قائمة مبيعات السوق الإيطالي، إجمالاً ، بلغت حصة فيات السوقية في سوق سيارات الركاب الإيطالية 14.3%. للمقارنة، قبل خمس سنوات ، في عام 2017 ، كانت حصتها في السوق 20.1 % وقبل 30 عامًا كانت تقارب 32 % من الحصة السوقية في السوق الإيطالي.

فيات بـ 25 ألف جنيه .. معشوقة المصريين ..صور

مناسبة للمبتدئين.. اشتر فيات أونو بـ 40 ألف جنيه |صور

الوضع مختلف تمامًا في البرازيل ، أكبر سوق لها منذ عام 2021. فيات ليست فقط رائدة في سوق مركبات الركاب، ولكنها تمكنت من الحفاظ على حصتها السوقية على الرغم من عدم تقديمها لسيارات الدفع الرباعي SUV  ووجود سيارات جيب. هذا العام ، ظلت حصة سوق فيات مستقرة عند 22 % في البرازيل. قبل خمس سنوات كانت 13% فقط وفي عام 2012 كانت 23 %.

 

تعتبر فيات السيارة المثالية للشراء في نظر المشتري البرازيلي بفضل تكاليف الصيانة المنخفضة ووجود خدمات ما بعد البيع بمستوى جيد جدا في جميع أنحاء البلاد، كما تزال تعتبر علامة تجارية رائعة بفضل التواجد المستمر للموديلات الجديدة.

 

أطلقت شركة فيات البرازيل خمسة نماذج مختلفة في السنوات الخمس الماضية مع متوسط العمر الافتراضي للطراز حوالي 3.4 عاما. على النقيض من ذلك ، تقدم Fiat Italia ستة طرازات مختلفة يبلغ متوسط ​​عمرها من سنة طرحها في السوق 8.7 سنوات، كانت آخر مرة قدم فيها القسم الإيطالي لـ فيات طرازًا جديدًا تمامًا في عام 2020 ، عندما تم تقديم طراز فيات 500e. قبل ذلك ، قدمت شركة فيات طراز فيات تيبو  وفيات 500 X في عام 2015.

اوروبا البرازيل الولايات المتحدة روسيا فيات باندا فيات 500 فيات بونتو فيات تيبو فيات 500X جيب جيب رينيجيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدد وجهته المقبلة .. شوبير يعلن رحيل لاعب مفاجأة عن الأهلي

ماتوا جوعا وعطشا.. القصة الكاملة للعثور على جثث صيادي الصقور بصحراء مطروح

شوبير : صلاح محسن هينتقل مجانا للزمالك أو بيراميدز

صفقة جديدة.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

تراجع قوى لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

توفى والدي وترك لنا مبلغ كبير مصدره حرام فهل نوزعه ميراثا ؟ علي جمعة يجيب

أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-10-2022.. فيديو

ملحقتش تفرح بيهم.. "شيماء" الونش سقط عليها من الدور الثامن أثناء عودتها بأولادها من المدرسة| القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

شبه الضفدعة وأنتج منها 6 نماذج فقط.. قصة mcquay norris الكلاسيكية

سوبارو فورستر 2023 الجديدة.. اعرف الأسعار والفئات

نظام الأوتو بايلوت في تسلا ينقذ امرأة من موت محقق .. فيديو

177 ميلا في الساعة.. ألبين تعلن عن A110 R موديل 2023.. فيديو

تتحول إلى قارب.. إيلون ماسك يقدم سايبر ترك بإمكانيات برمائية

جيلي الصينية تشتري 7% من أسهم أستون مارتن

بالتعاون مع جيلي.. Pony AI تطرح سيارات أجرة ذاتية القيادة في أريزونا

مواقع نصب وتدليس.. بي بي سي تحذر من منصات بيع السيارات أونلاين

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2022.. تسجيل الرغبات مفتوح الآن للمستنفدين والمتخلفين

محمود التهامي ضيف معكم منى الشاذلي الجمعة المقبلة

مصرع تلميذة سقطت من الدور الثالث بمدرسة سيد الشهداء بالعجوزة

لن تصدق.. فيروس كورونا يصيب الأطفال بمرض خطير ومزمن

الدوما يصادق على معاهدات الضم.. ولافروف يوجه اتهامات لأمريكا

غني بـ 4 عناصر| دراسة : نوع من اللحوم يخفّض خطر الإصابة بالاكتئاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ولا جلابية.. شاهد| أروى جودة تثير الجدل بهذه الإطلالة

طبيب يوضح أهمية الفلفل الحار والبطيخ والشوكولاتة على الرغبة الجنسية

بطولة هداف الأهلي.. قصة مسلسل دوبامين وسر تصدره للتريند

أرخص علاج طبيعي لمرض الإكزيما الجلدية.. تعرف على مكوناته

فيديو

شاهد.. السيسي يضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر

«يقلب القضية رأسا على عقب».. تطور جديد في واقعة صيدلي حلوان ضحية الخيانة الزوجية "فيديوجراف"

يقرأ القرآن بصوت ملائكي.. حكاية اللاعب الهولندي دافي فان دن بيرج "فيديوجراف"

مشاهد حزينة في أول 48 ساعة من العام الدراسي الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ