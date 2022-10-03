قصة مدينتين مع شركة فيات.. انحسار في إيطاليا وانتشار بالبرازيل

أصبحت العولمة في العصر الحديث تجبر العديد من الشركات على توسيع نطاق أعمالها لأبعد مدى، لتشمل بلدان وقارات مختلفة، خلقت العولمة أيضا اتجاها جديدا سائدا وهو أن بعض العلامات التجارية للسيارات أصبحت تحاول أن تثبت نفسها وتواجدها في الأسواق الخارجية من خلال تقديم نماذج مخصصة لأسواق بعينها، سيارات تفصيل تناسب ذائقة الأسواق المتنوعة.

في حين أن بعض العلامات التجارية غير متوفرة في كل دولة، وبعضها يتركز في منطقة واحدة من بقاع العالم، تحاول الشركات الطموحة التي تتطلع إلى لعب دور ومحوري في قطاع تصنيع المركبات أن تكون موجودة في أكبر عدد ممكن من الأسواق من التنافس وأخذ حصة سوقية.

حققت فيات كعلامة تجارية تاريخية نجاحا كبيرا في أوروبا والبرازيل، كما سعت لتوسيع وجودها في أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة والهند وروسيا والصين، ولكن في نهاية المطاف تتم معظم عملياتها في أوروبا وأمريكا الجنوبية، في سنة 2021، استحوذت هاتان المنطقتان على 97 % من مبيعاتها العالمية، مثلت أوروبا 57 % من مبيعاتها، بينما أمريكا الجنوبية حوالي 40 % من إجمالي المبيعات، في بقية أنحاء العالم، باعت العلامة التجارية حوالي 36 ألف وحدة، دون وجود في الصين أو الهند.

وجود فيات في منطقتي أوروبا وأمريكا الجنوبية مختلف تمامًا عن باقي أجزاء العالم، تشتهر شركة فيات في جميع أنحاء العالم بإنتاج السيارات الصغيرة العملية والاقتصادية، وهذه هي المكانة التي تعمل عليها العلامة التجارية على مدار العشرين عامًا الماضية. ومع ذلك ، هناك اختلافات كبيرة بين تصور العلامة التجارية في إيطاليا والبرازيل، أكبر سوقين لفيات حاليا، كما يختلف وضع العلامة التجارية اختلافًا كبيرًا أيضًا.

باعت شركة العلامة التجارية "فيات" حوالي 21 % من إجمالي سياراتها في إيطاليا من خلال العام الماضي، تواجه العلامة التجارية أوقاتًا صعبة هناك. في حين أن طرازات فيات باندا وفيات 500 يواصلان قيادة السوق وهما المعيار القياسي للشريحة A ، فإن بقية المجموعة بالكاد يمكن أن تنافس العلامات التجارية الرئيسية الأخرى. تركت العلامة التجارية مستوى B عندما أوقفت إنتاج فيات بونتو، على الرغم من أن هذا الجزء من القطاع أي فئة الـ B لا يزال يمثل 21% من إجمالي تسجيلات السيارات الجديدة في إيطاليا حتى أغسطس الماضي.

تمثل سيارة فيات تيبو 11% من إجمالي مبيعات الفئة C في إيطاليا، وتأتي متخلفة عن سيارات مثل فولكس فاجن جولف وأودي A3. وفي فئة الـ B الخاصة بسيارات الـ SUV تعيش فيات 500X أوقاتا صعبة، حيث تفوقت عليها سيارات فورد بوما و جيب رينيجيد في قائمة مبيعات السوق الإيطالي، إجمالاً ، بلغت حصة فيات السوقية في سوق سيارات الركاب الإيطالية 14.3%. للمقارنة، قبل خمس سنوات ، في عام 2017 ، كانت حصتها في السوق 20.1 % وقبل 30 عامًا كانت تقارب 32 % من الحصة السوقية في السوق الإيطالي.

الوضع مختلف تمامًا في البرازيل ، أكبر سوق لها منذ عام 2021. فيات ليست فقط رائدة في سوق مركبات الركاب، ولكنها تمكنت من الحفاظ على حصتها السوقية على الرغم من عدم تقديمها لسيارات الدفع الرباعي SUV ووجود سيارات جيب. هذا العام ، ظلت حصة سوق فيات مستقرة عند 22 % في البرازيل. قبل خمس سنوات كانت 13% فقط وفي عام 2012 كانت 23 %.

تعتبر فيات السيارة المثالية للشراء في نظر المشتري البرازيلي بفضل تكاليف الصيانة المنخفضة ووجود خدمات ما بعد البيع بمستوى جيد جدا في جميع أنحاء البلاد، كما تزال تعتبر علامة تجارية رائعة بفضل التواجد المستمر للموديلات الجديدة.

أطلقت شركة فيات البرازيل خمسة نماذج مختلفة في السنوات الخمس الماضية مع متوسط العمر الافتراضي للطراز حوالي 3.4 عاما. على النقيض من ذلك ، تقدم Fiat Italia ستة طرازات مختلفة يبلغ متوسط ​​عمرها من سنة طرحها في السوق 8.7 سنوات، كانت آخر مرة قدم فيها القسم الإيطالي لـ فيات طرازًا جديدًا تمامًا في عام 2020 ، عندما تم تقديم طراز فيات 500e. قبل ذلك ، قدمت شركة فيات طراز فيات تيبو وفيات 500 X في عام 2015.