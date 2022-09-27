فيات بـ 25 ألف جنيه .. معشوقة المصريين ..صور

يضم السوق المصري للسيارات الكثير من أنواع السيارات المختلفة التي تناسب احتياجات المواطنين ، حيث تمتلك هذه الإصدارات العديد من المميزات التي تساعدها علي توفير اكبر قدر من الراحة والأمان لسائقها بالإضافة إلي اقتصاديتها العالية في استهلاك الوقود ومن هذه الطرازات سيارة فيات 128 موديل 1998.

سيارة فيات 128 موديل 1998

المواصفات الفنية لسيارة فيات 128 موديل 1998

تحصل سيارة فيات 128 موديل 1998 علي قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1100سي سي ، ينتج قوه حصانيه قدرها 55 حصان ، وعزم اقصي للدوران 86 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 4 سرعات ، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 100 كم/ ساعة .

سيارة فيات 128 موديل 1998

مواصفات السلامة والأمان في سيارة فيات 128 موديل 1998

تحتوي سيارة فيات 128 موديل 1998 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها ، أحزمة أمان أمامية ، بالإضافة إلي هيكل سيارة قوي لتلقي الصدمات وعدم تأثر السائق والراكب الأمامي .

سيارة فيات 128 موديل 1998

أطوال وأعراض سيارة فيات 128 موديل 1998

تقدم سيارة فيات 128 موديل 1998 بأطوال وأعراض مختلفة جاءت علي هذا النحو ، الطول 3.850 مم، والعرض 1.590 مم، والارتفاع 1.340 مم ، وطول قاعدة العجلات 2.445 مم.

سيارة فيات 128 موديل 1998

المواصفات الداخلية لسيارة فيات 128 موديل 1998

تأتي مقصورة سيارة فيات 128 موديل 1998 بالعديد من التجهيزات منها ، زجاج يدوي متواجد في الأبواب الأربعة ، وراديو ، وكاسيت ، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات ، ومقاعد من القماش ، وعدادات قياسية للسرعة ، والبنزين ، وحرارة السيارة ، وأزرار للتحكم في إضاءة السيارة ، وطفاية سجائر اسفل الكاسيت ، ومراه في وسط صالون السيارة .

سيارة فيات 128 موديل 1998

المواصفات الخارجية لسيارة فيات 128 موديل 1998

تظهر سيارة فيات 128 موديل 1998 من الخارج بشكل مميز وأنيق بسبب احتوائها علي ، مرايات جانبية يتم ضمها يدويا ، وصداد أمامي وخلفي من النيكل ، وفتحة عادم خلفية ، وإضاءة أمامية ، وإضاءة خلفية ، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة ، وشبكة أمامية تحتوي علي شعار شركة فيات .

سيارة فيات 128 موديل 1998

سعر سيارة فيات 128 موديل 1998

تتوافر سيارة فيات 128 موديل 1998 بسعر يبدا من 25 الف جنيه ، ويصل إلي 33 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .