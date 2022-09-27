عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيات بـ 25 ألف جنيه .. معشوقة المصريين ..صور

سيارة فيات 128 موديل
سيارة فيات 128 موديل 1998

يضم السوق المصري للسيارات الكثير من أنواع السيارات المختلفة التي تناسب احتياجات المواطنين ، حيث تمتلك هذه الإصدارات العديد من المميزات التي تساعدها علي توفير اكبر قدر من الراحة والأمان لسائقها بالإضافة إلي اقتصاديتها العالية في استهلاك الوقود ومن هذه الطرازات سيارة فيات 128 موديل 1998.

سيارة فيات 128 موديل 1998

لمحبي الكروس أوفر .. أحدث أسعار فيات X500 في مصر

أسعار فيات تيبو 2022 في مصر .. صور

المواصفات الفنية لسيارة فيات 128 موديل 1998

تحصل سيارة فيات 128 موديل 1998 علي قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1100سي سي ، ينتج قوه حصانيه قدرها 55 حصان ، وعزم اقصي للدوران 86 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 4 سرعات ، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 100 كم/ ساعة .

سيارة فيات 128 موديل 1998

مواصفات السلامة والأمان في سيارة فيات 128 موديل 1998

تحتوي سيارة فيات 128 موديل 1998 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها ، أحزمة أمان أمامية ، بالإضافة إلي هيكل سيارة قوي لتلقي الصدمات وعدم تأثر السائق والراكب الأمامي .

سيارة فيات 128 موديل 1998

أطوال وأعراض سيارة فيات 128 موديل 1998

تقدم سيارة فيات 128 موديل 1998 بأطوال وأعراض مختلفة جاءت علي هذا النحو ، الطول 3.850 مم، والعرض 1.590 مم، والارتفاع 1.340 مم ، وطول قاعدة العجلات 2.445 مم.

سيارة فيات 128 موديل 1998

المواصفات الداخلية لسيارة فيات 128 موديل 1998

تأتي مقصورة سيارة فيات 128 موديل 1998 بالعديد من التجهيزات منها ، زجاج يدوي متواجد في الأبواب الأربعة ، وراديو ، وكاسيت ، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات ، ومقاعد من القماش ، وعدادات قياسية للسرعة ، والبنزين ، وحرارة السيارة ، وأزرار للتحكم في إضاءة السيارة ، وطفاية سجائر اسفل الكاسيت ، ومراه في وسط صالون السيارة .

سيارة فيات 128 موديل 1998

المواصفات الخارجية لسيارة فيات 128 موديل 1998

تظهر سيارة فيات 128 موديل 1998 من الخارج بشكل مميز وأنيق بسبب احتوائها علي ، مرايات جانبية يتم ضمها يدويا ، وصداد أمامي وخلفي من النيكل ، وفتحة عادم خلفية ، وإضاءة أمامية ، وإضاءة خلفية ، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة ، وشبكة أمامية تحتوي علي شعار شركة فيات .

سيارة فيات 128 موديل 1998

سعر سيارة فيات 128 موديل 1998

تتوافر سيارة فيات 128 موديل 1998  بسعر يبدا من 25 الف جنيه ، ويصل إلي 33 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

 

سيارة فيات قضية اهانة القضاء موديل اسعار الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألقوه من البلكونة أمام ابنه.. مقتل صيدلي بحلوان على يد زوجته وعائلتها

حق ولاء لازم يرجع.. قصة مقتل صيدلي تزوج "الثانية" تشعل الفيسبوك

الأمومة مفاجأة لا أستطيع التحدث عنها|حقيقة حمل ياسمين صبري من أبو هشيمة

أبشروا.. انخفاض في أسعار البترول والذهب وتعيينات بالتعليم والرئيس يعلن خبرا سارا

شوبير يكشف موقف الأهلي النهائي من عودة رمضان صبحي

أبرزه الأمير خالد بن سلمان وزيرا للدفاع.. ننشر التشكيل الوزاري الجديد في السعودية

القاضية مش ممكن.. غضب جمهور الأهلي ضد تصريحات عصام الشوالي

مشاهدة مباراة مصر وليبيريا مباشر الآن (1-0) لحظة بلحظة

ترشيحاتنا

انفجارات مدوية تهز وسط خاركيف.. وانقطاع التيار الكهربائي عن أكبر مدن أوكرانيا

الحق اشتري قبل مايغلي.. الذهب يرتفع عالميا وهذا سعره في مصر

وزير السياحة: وضع استراتيجية وطنية طويلة المدى لزيادة أعداد الوافدين إلى مصر

البرص المصري يغزو إسرائيل| كيف يهدد النظام البيئي والمحاصيل الزراعية؟.. فيديوجراف

شكلها اتغير.. بدرية طلبة تكشف عن عدد عمليات التجميل التي أجرتها

فتحت خزائن أسرارها.. ماذا قالت ياسمين صبري مع صاحبة السعادة؟ |فيديوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الاسم الحقيقي للمغنية شاكيرا في أوراق قضية التهرب الضريبي

عصير طبيعي لعلاج آلام المفاصل نهائيا

حادث غريب.. سيارة مرسيدس تصطدم بـ جرار وتحوله إلى نصفين |شاهد

إطلالة أنيقة لـ ياسمين صبري في أحدث ظهور

فيديو

فتحت خزائن أسرارها.. ماذا قالت ياسمين صبري مع صاحبة السعادة؟ |فيديوجراف

سر عرض مقاطع من أفلام نبيلة عبيد على إنستجرام.. الفنانة تجيب

4 زلازل في يوم.. هزة أرضية تضرب الإسكندرية بقوة 3.6 ريختر “فيديوجراف”

ظهرت معه في كليب.. كل ما تريد معرفته عن حنين ابنة محمد رمضان/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ