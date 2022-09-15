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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 60 ألف جنيه.. أشهر سيارات فيات في السوق المصري| صور

فيات سينا موديل 2004
فيات سينا موديل 2004

تقدم شركة فيات الإيطالية مجموعة متنوعة من السيارات الاقتصادية المتوفرة في السوق المصري للسيارات المستعملة، وخاصة فئة السيدان و الهاتشباك، وتشتهر سيارتها باعتمادها على محركات موفرة في استهلاك البنزين.

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فيات سينا موديل 2004

جاءت السيارة فيات سيينا كسيارة سوبر ميني قدمتها فيات بداية من 1996، وهي سيارة سيدان بأربعة أبواب وتعتبر النسخة السيدان من باليو، وصممت السيارة بصورة موجهة لأسواق الدول النامية. 

 

وقدمت في أمريكا الجنوبية أولاً، ثم طرحت في عدد من دول العالم منها مصر، وفي عام 2002 صنعت نسخة من السيارة مطورة للسوق الأوروبي وعرفت باسم فيات ألبيا وحلت مكان سيينا في الأسواق الأوروبية.

 

وشهدت السيارات المستعملة إقبالاً كثيفاً على شرائها خلال الفترة الماضية، بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار السيارات الجديدة، بسبب العديد من الأزمات العالمية، وتسببت في توقف سلاسل التوريد، وأزمة نقص اشباه الموصلات.

فيات سينا موديل 2004

مواصفات فيات سينا موديل 2004

تأتي السيارة فيات سينا موديل 2004 في السوق المصري بمحرك 1400 سي سي، ينتج قوة تصل الى 104 حصانا، متصل بناقل حركة يدوي “ مانيوال ” يتألف من 5 سرعات.

 

وتتوفر السيارة بتصميم خارجي من فئة السيدان، وعدة كماليات داخلية مثل زجاج امامي يعمل بالكهرباء ومكيف، وفرج جلد للمقاعد، وراديو اف ام، ومدخل auxاوديو و بلوتوث، ومقاعد جلد، وسنتر لوك، وباور ستيرنج، وزجاج كهربائي، وإطارات خاصة.

فيات سينا موديل 2004

أسعار السيارة فيات سينا موديل موديل 2004

تراوح أسعار السيارة فيات سينا موديل 2004 في مصر من 60 الف جنيه حتى 80 ألف جنيه تقريباً، وقد تزيد او تقل حسب حالة السيارة، ونوع المحرك ومستوى التجهيزات الخاصة بها.

 

السوق المصري البنزين السيدان مانيوال الهاتشباك المستعملة

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