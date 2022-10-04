تصميم تخيلي جريء لسيارة فيات بارشيتا.. صور

كشفت المصمم المستقل Marco Maltese عن تصميم جديد لسيارة فيات بارشيتا الكهربائية وذلك تماشيا مع صناعة السيارات وعلي أمل مد فترة حياة فيات بارشيتا في المستقبل، حيث أن سيارة فيات بارشيتا كانت بدلية لسيارة 124 سبايدر التي تم إيقاف إنتاجها .

فيات بارشيتا

وتأتي سيارة فيات بارشيتا بتصميم تخيلي جديد يجعلها عصرية ورشيقة، كما أن فيات بارشيتا تم إنتاجها في 1995 كبديل لسيارة مازدا MX-5 NA.

فيات بارشيتا

وتقدم سيارة فيات بارشيتا بتغييرات على المصدات، ورسومات مصابيح أمامية ليد حديثة، ومصابيح خلفية بلمسات بلون السيارة، ومقصورة مكشوفة، وجنوط ذات قطر أكبر يعمل علي تحسين النسب.



وتحتوي سيارة فيات بارشيتا في التصميم التخيلي علي مقاعد جديدة، ومفروشات جلدية فاخرة، وفتحات تهوية جديدة، وكونسول وسطي من ألياف الكربون، وشاشة نظام ترفيهي صغيرة ، واتصال بالهاتف الذكية، ونظام ملاحة، وعدادات كلاسيكية .

فيات بارشيتا

وتستمد سيارة فيات بارشيتا قوتها من محرك كهربائي بقوة 237 حصان، حيث أن السيارة الأصلية كانت تمتلك محرك 1800 سي سي، وينتج قوه تقدر بـ بقوة 129 حصان، وبالتالي فإن تعزيز الطاقة سيجعلها تحصل على أداء اقوي.

فيات بارشيتا

علاوة علي ذلك فأن هذه السيارة ليست أكثر من دراسة تصميم مستقلة ومستقبلية ونأمل أن نراها علي أرض الواقع بهذه التعديلات.