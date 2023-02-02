نصيرة الغلابة| فيات 128 بـ 25 ألف جنيه

حدث الكثير من المفاوضات بين شركة فيات ونصر للسيارات لإنتاج سيارة فيات 128 موديل 1989 في نهاية عام 1971، وبعدها ظهرت سيارة فيات 128 في أسواق السيارات بداية من عام 1972، وتوقف إنتاجها في عام 1992.

وظهرت لأول مرة في مصر سيارة مجمعة محليا وكانت تسمي سوزوكي سويفت، وذلك أدى إلى اختفاء سيارة فيات 128 من خطوط الإنتاج في مصر، وبعد نهاية حرب الخليج عادت النصر لتعلن عن طرح موديلات جديدة من فيات 128 موديل 1996، ونالت علي رضاء الشعب المصري لما كانت تمتلكه من مميزات منها، حجمها الصغير، وانخفاض استهلاكها للوقود، وبيعا في الأسواق بسعر مناسب للجميع، بالإضافة الي إنها تنتمي الي فئة السيارات السيدان صغيرة الحجم .

فيات 128 موديل 1989

فيات 128 موديل 1989

محرك فيات 128 موديل 1989

تحصل سيارة فيات 128 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، مزود بناقل حركة مانيوال، وتقدم السيارة للبيع باللون الأبيض، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، وحالة السيارة ممتازة ولا تحتاج الي أي مصاريف.

فيات 128 موديل 1989

مواصفات فيات 128 موديل 1989

زودت مقصورة سيارة فيات 128 بالعديد من التجهيزات منها، كاسيت، وراديو، و4 سماعات بالأبواب الجانبية، ومقابض أبواب داخلية لسهولة فتح وغلق الابواب من الداخل، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي المقود، ودرج تخزن أمامي مثبت بالتابلوه، وزجاج كهربائي، وفرش مقاعد من الجلد، وأضاه داخلية للقراءة، وأحزمة أمان.

فيات 128 موديل 1989

تمتلك سيارة فيات 128 مظهر خارجي أنيق بفضل احتوائها علي، أضاءه أمامية، وإضاءة خلفية، وصداد أمامي وخلفي باللون الأسود، ومرايات جانبية باللون الأسود يمكن التحكم بها يدويا، ومقابض أبواب من النيكل كروم، و4 جنوط للكاوتش، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة فيات، وإشارات أمامية تم تثبيتها علي مقدمة الصداد الأمامي للسيارة لتحديد اتجاه تحرك السيارة.

فيات 128 موديل 1989

سعر فيات 128 موديل 1989

فيات 128 موديل 1989

تباع سيارة فيات 128 في سوق السيارات المستعمل بسعر 25 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .