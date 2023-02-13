استعدادات منذ عام 2014.. اعتراف جديد من حلف الناتو بشأن حرب أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، إن ما يحدث حاليًا في أوكرانيا لم يكن مفاجأة للحلف، لأنه استمرار للصراع الذي بدأ في عام 2014.

وقال ستولتنبرج: "بدأ الصراع في أوكرانيا منذ عام 2014 وأدى إلى أكبر تكيف للتحالف".

وأوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أنه منذ عام 2014، عزز الناتو موقعه على الجانب الشرقي، وزاد من عدد التدريبات التي تم إجراؤها، و زاد الإنفاق الدفاعي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو”، ينس ستولتنبرج، إن الهجوم الروسي الكبير الذي كان يخشى وقوعه في أوكرانيا بدأ بالفعل.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال ستولتنبرج، "لا نرى على الإطلاق ما يشير إلى أن الرئيس بوتين مستعد للسلام ما نراه هو أن الرئيس بوتين وروسيا ما زالا يريدان السيطرة على أوكرانيا".

وأضاف: "نرى كيف ينقلون مزيدا من القوات والأسلحة والقدرات".

ويعتقد على نطاق واسع أن روسيا تخطط لشن هجوم كبير جديد، وتقول أوكرانيا، إنها بحاجة إلى طائرات مقاتلة وصواريخ بعيدة المدى من أجل المواجهة واستعادة الأراضي التي خسرتها.