روسيا تفرض سياساتها التمييزية على العالم.. مزاعم أوكرانية جديدة ضد موسكو

قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية إن روسيا تقوم بتعطيل السفن القادمة إليها، عبر ما تسميه "تخريب عمليات التفتيش" للسفن المتجهة إلى الموانئ التابعة لها، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وتقول أوكرانيا، إن روسيا تعطل السفن حتى تتأخر عمليات تحميل المنتجات الزراعية الأوكرانية، مشيرة إلى أن "عدد السفن الجديدة التي تدخل للتحميل مستمر في الانخفاض" في موانئ أوديسا الكبرى.

وزعمت وزارة البنية التحتية في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي أن "هذا التناقص يرجع إلى تصرفات روسيا في منطقة التفتيش في البوسفور. لقد مرت ثلاثة أشهر متتالية الآن يقوم فيها الروس بتخريب عمليات التفتيش لأسباب لا أساس لها وأحيانًا غير معقولة".

وذكر ت وزارة البنية التحتية إن هناك 145 سفينة تقف في طابور التفتيش من قبل مركز التنسيق المشترك (JCC) حتى 12 فبراير ، وتتجه 122 منها إلى الموانئ الأوكرانية للحصول على المنتجات الزراعية.

وأضاف بيان الوزارة "نأمل أن يحل شركاؤنا والعالم المتحضر بأسره قضية عمليات التفتيش المعوقة. أوكرانيا لها الحق في حرية الملاحة التجارية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ، وللعالم الحق في الحصول المستمر على الغذاء. يجب على روسيا التوقف عن فرض سياساتها التمييزية على العالم".

وترد موسكو على هذه المزاعم الأوكرانية بالنفي، معتبرة إن الأمر اجرائي وليس تعطيليًا.

يأتي ذلك، فيما قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية حولت مستشفيين للاستخدام العسكري في منطقة لوجانسك.

في وقت سابق اليوم الاثنين ، قال الزعيم الأوكراني لمنطقة لوجانسك إن روسيا تواصل الهجمات بوتيرة عالية في المنطقة ، فيما يعد مقدمة لـ "هجمات واسعة النطاق".