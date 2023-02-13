عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تفرض سياساتها التمييزية على العالم.. مزاعم أوكرانية جديدة ضد موسكو

تصدير القمح
تصدير القمح

قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية إن روسيا تقوم بتعطيل السفن القادمة إليها، عبر ما تسميه "تخريب عمليات التفتيش" للسفن المتجهة إلى الموانئ التابعة  لها، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وتقول أوكرانيا، إن روسيا تعطل السفن حتى تتأخر عمليات تحميل المنتجات الزراعية الأوكرانية، مشيرة إلى أن "عدد السفن الجديدة التي تدخل للتحميل مستمر في الانخفاض" في موانئ أوديسا الكبرى.

وزعمت وزارة البنية التحتية في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي أن "هذا التناقص يرجع إلى تصرفات روسيا في منطقة التفتيش في البوسفور. لقد مرت ثلاثة أشهر متتالية الآن  يقوم فيها الروس بتخريب عمليات التفتيش لأسباب لا أساس لها وأحيانًا غير معقولة".

وذكر ت وزارة البنية التحتية إن هناك 145 سفينة تقف في طابور التفتيش من قبل مركز التنسيق المشترك (JCC) حتى 12 فبراير ، وتتجه 122 منها إلى الموانئ الأوكرانية للحصول على المنتجات الزراعية.

وأضاف بيان الوزارة "نأمل أن يحل شركاؤنا والعالم المتحضر بأسره قضية عمليات التفتيش المعوقة. أوكرانيا لها الحق في حرية الملاحة التجارية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ، وللعالم الحق في الحصول المستمر على الغذاء. يجب على روسيا التوقف عن فرض سياساتها التمييزية على العالم".

وترد موسكو  على هذه المزاعم الأوكرانية بالنفي، معتبرة إن الأمر اجرائي وليس تعطيليًا.

يأتي ذلك، فيما قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية حولت مستشفيين للاستخدام العسكري في منطقة لوجانسك.

في وقت سابق اليوم الاثنين ، قال الزعيم الأوكراني لمنطقة  لوجانسك إن روسيا تواصل الهجمات بوتيرة عالية في المنطقة ، فيما يعد مقدمة لـ "هجمات واسعة النطاق".

التنسيق السفن روسيا اتفاقية أوكرانيا التواصل الاجتماعي المنتجات الزراعية حرية الملاحة عمليات التفتيش الموانئ الهجمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من أحمد موسى لـ المواطنين من أمر هام.. فيديو

بعد تراجعها 35 جنيها.. متى تعود أسعار الدواجن لما كانت عليه؟|شاهد

مفاجأة .. تطورات جديدة في أزمة كهربا تمنع إيقافه |شاهد

ثلوج وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة

يا خوفي يقلدوك .. انتقادات لاذعة لـ عمرو دياب بسبب هذا اللوك

وفاة مخرج مصري في حادث سيارة مروع بأمريكا.. تفاصيل

بينها القاهرة.. الأرصاد: عودة الأمطار الغزيرة على عدة محافظات غدا| الطقس

بعد انتشار صور جدلية| حقيقة تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف

موضوعات متعلقة

مجددًا.. طلب لوزيرة الخارجية الألمانية من تركيا والمجر

مؤامرة الإطاحة بحكومة مولدوفا.. هل لروسيا يد فيها؟

مسئول أمريكى يكشف مصير المنطاد الصيني والثلاثة الآخرين

هل هاجمت الولايات المتحدة الصين بـ بالونات؟

مفاجأة.. السعودية أعلى دول الخليج العربي في منح زيادات للموظفين

رغم العقوبات.. روسيا ترفع صادراتها من النفط خلال عام

شاهد.. إنقاذ رجل وفتاة بعد 184 ساعة تحت الأنقاض في تركيا

ذا ناشيونال: السيسي واجه تحديا كبيرا ويرسم صورة مصر المستقبلية

ترشيحاتنا

انطلاق العرض الموسيقي العالمي لفريق Adriatique من معبد حتشبسوت

لانشون بفضلات الفئران يثير ضجة على السوشيال.. إليك الحكاية بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي قبل النوم؟

بسعر خرافي.. حذاء ياسمين صبرى يثير الجدل والجمهور: الفلوس دي تفتح بيوت

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال شمال غرب سوريا إلى 2274

متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج 2023.. وما آخر وقت لإحيائها؟ الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة تكشف عن أنوثتها

بفستان جرئ.. ميريهان حسين تثير الجدل فى عيد الحب

فوائد الترمس المر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله؟

بروتيو..نهاية مأساوية لأشجع كلب ساعد في إنقاذ ضحايا زلزال تركيا

فيديو

صدمة بعد تغير لون بحر الإسكندرية إلى الأسود| هل نشهد تسونامي؟ "فيديوجراف"

معاناة مستمرة.. مرض يصيب الناجين من الزلزال.. تعرف عليه/ فيديو جراف

اشتري شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل

متشتريهاش قديمة ولا مبشورة .. أسرار عن تخزين الجبنة الرومي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ