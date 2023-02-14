يحيى الكومي: رحبت برحيل عبد الرحمن مجدي.. والتوأم رفضا تدريب الإسماعيلي

قال يحيى الكومي، الرئيس السابق للنادي الإسماعيلي، إنه رحب برحيل اللاعب عبد الرحمن مجدي خلال فترة رئاسته لقلعة الدراويش.

وأوضح يحيى الكومي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" كنت أعامل عبد الرحمن مجدي مثل نجلي ، اللاعب حصل على 3 ملايين جنيه الموسم الماضي بجانب 405 آلاف جنيه في أكتوبر 2022".

وأكمل:" لم أقف أمام مستقبل أي لاعب، ورحبت برحيل عبدالرحمن مجدي، واللاعب لم يتلق عرضا من المصري، و طلبت من أحد الأشخاص نشر خبر بوجود عرض إماراتي لضم عبد الرحمن مجدي حتى تنتبه له الأندية وتقدم عروض".

وواصل يحيى الكومي: :" بن خماسة يعاني من إصابة مزمنة، والمدرب الإسباني جاريدو كان يحصل على 27 ألف دولار راتبا شهريا".

وتساءل:" أين البرنامج والصفقات التي تحدث عنها محمد شيحة ، ولا أعلم اللجنة الحالية التي تدير النادي من أي جهة تحصل على الماديات، وأثناء مغادرتي للنادي تركت شيكا يقدر بـ 2.5 مليون جنيه من الشركة الراعية".

وأردف:" لا توجد لدي مشكلة حال تأخر منح أي لاعب قديم مستحقاته مقابل منحها للجدد، وذلك من أجل اقناعهم باللعب للإسماعيلي؛ لإزالة مقولة النادي مبيدفعش فلوس، قدمنا المطلوب علي أكمل وجه وأخلصنا حتي آخر دقيقة وجاهز لتقديم أي مساعدة للجنة الحالية من أجل النادي الإسماعيلي".

واختتم الكومي: "التوأم حسام وإبراهيم رفضا تدريب الإسماعيلي وأبلغاني بقيادة فريق المصري البوسعيدي، وميدو لم يضع اشتراطات مادية لتدريب الإسماعيلي".