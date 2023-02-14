عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 3 أشخاص لحيازتهم مخدر الحشيش

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لحيازتهم كمية من مخدر الحشيش وفرد خرطوش.

فزع في الهرم .. ميل برج 15 طابقا والأهالي : الحقونا |فيديو

كارثة في واقعة تهريب أدوية السرطان الكبرى.. ننشر نص تقرير هيئة الدواء..خاص

وكانت، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عين شمس مستقلين سيارة ملك أحدهم وبحوزتهم ( فرد خرطوش – طلقات نارية - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى- 3 هاتف محمول).

مخدر الآيس 

وضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية وبحوزته كمية من مخدرى البودر والآيس - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

حشيش عين شمس مخدر الايس طلقات نارية خرطوش مخدر الحشيش شرطة عين شمس معلومات جنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تراجعها 35 جنيها.. متى تعود أسعار الدواجن لما كانت عليه؟|شاهد

أحمد موسى يعلن خبرا سارا على الهواء.. فيديو

تحذير عاجل من أحمد موسى لـ المواطنين من أمر هام.. فيديو

مفاجأة .. تطورات جديدة في أزمة كهربا تمنع إيقافه |شاهد

بينها القاهرة.. الأرصاد: عودة الأمطار الغزيرة على عدة محافظات غدا| الطقس

إبراهيم نور الدين..تعليق مثير من مؤمن زكريا بعد فوز الزمالك على سموحة

بعد الزلزال المدمر.. ظاهرة غريبة تشهدها تركيا.. تفاصيل

بعد حكم ببراءة زوج نانسى عجرم.. أول تعليق من محامية القتيل محمد الموسى

موضوعات متعلقة

حبس شخصين لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية ببولاق

حبس شخصين لقيامهما باقتحام شقة وسرقة 10 ملايين جنيه في الأزبكية

حبس 5 أشخاص لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة مجوهرات في حلوان

حبس 3 أشخاص تخصصوا فى تقليد المشغولات الذهبية

تجديد حبس شخص 15 يوماً لحيازته 15 كيلو حشيش

طرق إزالة الأحكام الجنائية من سجل الداخلية.. خطوة بخطوة

الجريدة الرسمية تنشر القرار.. رفع اسم صفوان ثابت من قوائم الإرهاب

بينهم وجدي غنيم وأحمد المغير.. إدراج 5 أشخاص على قوائم الإرهاب

ترشيحاتنا

اخلعيه.. محامية تحرض الزوجات على أزواجهن في عيد الحب

دعاء للميت في العشر الأواخر من رجب.. 6 كلمات تفرش قبره بفراش الجنة

واشنطن تكثف جهودها لحل لغز الأجسام الطائرة مع تنامي الاحتكاك بالصين

تراجعت 5 جنيهات.. الفراخ بـ 45 للكيلو في هذا الموعد

مسلح يفتح النار في جامعة ولاية ميتشيغان ويقتل أحد الأشخاص

هل يجوز في الحج الصيام بدلا من نحر الهدي؟ دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأغرب.. أطباء يولدون طفلة باستخدام الواتساب في الهند

هل ميجان حامل؟.. مفاجأة لملك بريطانيا في عيد الحب

الأشخاص الأكثر توافقا في عيد الحب .. اعرف من برجك

ماتت رغبتي..مذكرات طفلة فوق أنقاض زلزال سوريا تعكس المأساة..ماذا كتبت؟

فيديو

صدمة بعد تغير لون بحر الإسكندرية إلى الأسود| هل نشهد تسونامي؟ "فيديوجراف"

معاناة مستمرة.. مرض يصيب الناجين من الزلزال.. تعرف عليه/ فيديو جراف

اشتري شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل

متشتريهاش قديمة ولا مبشورة .. أسرار عن تخزين الجبنة الرومي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ