حبس 3 أشخاص لحيازتهم مخدر الحشيش

أمرت جهات التحقيق حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لحيازتهم كمية من مخدر الحشيش وفرد خرطوش.

وكانت، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عين شمس مستقلين سيارة ملك أحدهم وبحوزتهم ( فرد خرطوش – طلقات نارية - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى- 3 هاتف محمول).

مخدر الآيس

وضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية وبحوزته كمية من مخدرى البودر والآيس - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

