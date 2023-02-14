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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر قدمت تجربة رائدة ..

وزير الطاقة الإماراتي: حضور الرئيس السيسي القمة العالمية للحكومات شرف لنا

السيسي في القمة العالمية
السيسي في القمة العالمية للحكومات

أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي ، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، أن جهود تحالف "أوبك+" والقرارات الاستباقية المدروسة والتعامل مع المتغيرات بمهنية عالية أسهمت في استقرار الأسواق خلال 2022.

جاء ذلك في تصريحات صحفية له علي هامش فعاليات هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023.

 

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وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية ، فقد أكد الوزير المزروعي إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي للقمة مثل تشريفا لنا كون الدولة المصرية قدمت تجربة رائدة في التعامل مع التحديات على مستوى المنطقة.

وذكر أن الإمارات تسعي لتدشين مشروع سوق الكهرباء والذي يعد إحدى المسارات الاقتصادية المهمة لمساهمة قطاع الطاقة في التنوع الاقتصادي وترسيخ المكانة العالمية لدولة الإمارات في قطاع الطاقة ضمن خطة الخمسين عاما المقبلة.

وأوضح أن الإمارات ستستغني عن نسبة 12% من الفحم النظيف كمصدر للطاقة ضمن مزيج الطاقة في 2050 والعمل على زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة والتي ستلعب دورا رئيسيا في خفض الانبعاثات الكربونية .

وتابع: كما سيتم  تحديث مستهدفات خفض الانبعاثات الكربونية من 70 % الى 100% بحلول عام 2050 وزيادة كفاءة الطاقة بحسب تصريحات المزروعي .

وبيًن أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل على استحداث القوانين والسياسات التي من شأنها أن تلعب دورا كبيرا في المرحلة القادمة في تعزيز الطاقة أمن واستدامتها ومعقولية أسعار الطاقة للمرحلة القادمة.

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