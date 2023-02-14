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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة كفرالشيخ يوجه عمداء الكليات والمعاهد بمتابعة انتظام الدراسة.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم، اجتماعه الدوري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، وعمداء الكليات، وأمين الجامعة الدكتور على صبري.

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واستهل رئيس الجامعة أعمال المجلس بالترحيب بالحضور وتقديم التهنئة إلى الدكتور إسماعيل القن بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه نائباً لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ووجه رئيس الجامعة بتوفير بيئة داعمة للعملية التعليمية وتلبية احتياجات الطلاب وتشجيع مشاركتهم في مختلف الأنشطة، وتكثيف الأنشطة الطلابية المتنوعة ودعم الطلاب الموهوبين والمبتكرين ، ومتابعة انتظام الدراسة في كليات ومعاهد الجامعة.

كما أكد  د. دسوقي  استمرارية عقد المؤتمرات العلمية والندوات الثقافية وورش العمل والفعاليات التي تستهدف تنمية الوعي لدى الطلاب والمجتمع بملف التغيرات المناخية والقضايا المجتمعية.

وناقش مجلس عمداء الجامعة تشجيع الباحثين على اعداد البحوث العلمية التي تستهدف دعم قضية المناخ وإيجاد الحلول لهذه القضية العالمية.

وشدد رئيس الجامعة على تنظيم حملات دورية للكشف عن فيروس سي وتوفير العلاج للحالات الإيجابية، ومتابعة الاستجابة للعلاج، واستمرارية برامج التوعية للتصدي للأفكار الهدامة ومواجهة تعاطي المخدرات، مع اتباع برامج الوقاية المعتمدة دولياً لتوعية الطلاب بمخاطر الإدمان.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتشجيع مشاركة الطلاب في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واستمرار إطلاق القوافل الشاملة والمتخصصة للقرى الأكثر احتياجاً، واستمرار تنظيم الزيارات الطلابية للمشروعات القومية بهدف تعرف الشباب الجامعي على ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية وتنموية كبرى بالمحافظات، وحجم الإنجاز والتطوير الذي تنفذه الدولة.

واستعرض مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ موقف الكليات والبرامج الدراسية من الاعتماد الأكاديمي واستيفاء معايير التصنيفات الدولية، ومتابعة موقف تحديث المواقع الإلكترونية للكليات.

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كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ حياة كريمة مشروعات محافظات

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