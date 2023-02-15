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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أقوى من المسكنات .. أطعمة تخلصك من التهاب المفاصل

صدى البلد

على الرغم من عدم وجود نظام غذائي  لمرضى التهاب المفاصل ، إلا أن هناك بعض الأطعمة المدعومة من الأبحاث القادرة على تحسين آلام المفاصل العنيدة والأعراض الأخرى.. وتعتبر الأسماك من الأطعمة القوية التي يمكن أن تخفف الالتهاب وبالتالي تقلل الألم.

التهاب المفاصل 


وفقا لموقع اكسبريس تعد بعض أنواع الأسماك مليئة بأحماض أوميغا 3 الدهنية المقاومة للالتهابات وذلك مثل السلمون والرنجة والسردين والماكريل والشاد والأنشوجة يمكن أن يساعد في تخفيف علامات التهاب المفاصل مثل الالتهاب وآلام المفاصل.

تعد الأسماك مليئة بدهون أوميغا 3 الصحية وغيرها من الخصائص المضادة للالتهابات."

ووجدت مجموعة من الأبحاث أن الأشخاص الذين تناولوا الكثير من أوميغا 3 لديهم مستويات أقل من بروتينين ونظرًا لأن حالة المفاصل تنجم عن التهاب وتورم المفاصل ، فإن تقليل الالتهاب يمكن أن يساعد لاحقًا في تخفيف الألم.

وقالت الأبحاث: "إن تناول الأسماك بانتظام يمد الجسم بأحماض أوميغا 3 الدهنية الأساسية التي تمنع الالتهاب وتقلله.

"إن الأحماض الدهنية EPA و DHA مسؤولة عن تقليل الالتهاب ومنع إنتاج الإنزيمات الضارة ، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الألم."

لذا فإن تناول هذه الأحماض الدهنية يمكن أن يساعد في إدارة وتخفيف آلام المفاصل.

تخفيف آلام المفاصل

وتحتوي الدهون الصحية في الأسماك على مواد كيميائية معينة تعزز التشحيم وتزويد أنسجة المفاصل أو الخلايا بالعناصر الغذائية لتقليل الاحتكاك أثناء الأنشطة المكثفة.

و"تعمل دهون أوميغا 3 على تحسين تزييت المفاصل ، مما يساعد في تقليل الألم والالتهابات للحصول على جسم أكثر صحة بشكل عام".

الام المفاصل نظام غذائى تناول الأسماك أحماض أوميغا 3

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