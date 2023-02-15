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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

إياك تجاهلها.. علامة "مبكرة" على الإصابة بسرطان البنكرياس

صدى البلد

يمكن أن تكون الحكة علامة "مبكرة" على الإصابة بسرطان البنكرياس  فهي تؤثر على 75٪ من المرضى وعلى الرغم من أنه  من الممكن التخلص من الحكة ، إلا أنه “لا ينبغي التغاضي عنها”.

غالبًا ما يتردد سرطان البنكرياس في إطلاق علامات التحذير حتى يكبر الورم بدرجة كافية ، لكن الدكتورة ديبورا لي ، من صيدلية دكتور فوكس أونلاين ، شاركت علامة تحذير واحدة يمكن أن تدق أجراس الإنذاراعتمادًا على موضع الورم السرطاني ، يمكن أن تكون إحدى علامات الإنذار "المبكرة" هي الحكة.

ووفقا لموقع اكسبريس تعد الحكة ، هي الشعور بالوخز والحاجة الماسة إلى خدشه وتعد عرض "شائع" لسرطان البنكرياس الذي يصيب 80 إلى 100 بالمائة من المرضى المصابين باليرقان. وقال الدكتور لي: "سواء كانت الحكة علامة مبكرة أو متأخرة لسرطان البنكرياس تعتمد على مكان تطور الورم."

ومع ذلك ، في 65 بالمائة من حالات سرطان البنكرياس ، تبدأ الحالة في رأس البنكرياس ، لذا يمكن أن تظهر الحكة "مبكرًا" نسبيًا.

قال الطبيب: "عندما يبدأ سرطان البنكرياس في رأس البنكرياس ، فمن المرجح أن يضغط على القنوات الصفراوية في وقت مبكر ، مما يعيق مرور الصفراء إلى الأمعاء ، ويؤدي إلى اليرقان مع الحكة".

عندما يتعلق الأمر بتحديد حكة السرطان ، قال الخبير أن الإحساس سيكون مستمرًا وسيسيطر على بشرتك بالكامل.

ما هو أكثر من ذلك 

 

يصف اليرقان جلدك وتحول بياض العين إلى اللون الأصفر ، وفقًا لـ NHS .

قال الدكتور لي: "التغيير في لون الجلد يرجع إلى تراكم الصباغ الصفراوي البيليروبين.

"[هذا] عادة ما يتم إفرازه في الأمعاء ، ولكن نظرًا لأن السرطان يسد الممر ، يتراكم البيليروبين في مجرى الدم ويترسب في الجلد."
وتحدث هذه العلامة المنبهة لسرطان البنكرياس الذي يصاحب الحكة  في حوالي 75 في المائة من المرضى ، وفقًا لبحث نُشر في الجريدة الرسمية للجمعية الدولية للبنكرياس الصفراوي.

في حين أن الحكة وحدها قد لا تشير بالضرورة إلى السرطان ، إلا أن هناك علامات أخرى مصاحبة يمكن أن تساعد في تحديد الحالة المميتة.

بسرطان البنكرياس الورم السرطاني الحكة

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