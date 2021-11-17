4 خطوات فعالة في علاج حكة الجلد 

هناك العديد من طرق علاج حكة الجلد وبالأخص التي يشعر بها الشخص عند النوم، والتي يمكن أن تسبب في الشعور بالأرق ومشاكل النوم، وقد يكون معرفة السبب وراء حكة الجلد هي الطريق الأول لعلاجه، والتي قد تتراوح ما بين فشل وظائف الجلد مثل تنظيم درجة الحرارة ، وتوازن السوائل، وحماية الحاجز.

علاج حكة الجلد





وإذا تسببت حكة الجلد اضطراب الأعصاب أو متلازمة تململ الساقين ، فاستشر طبيبك لعلاج حكة الجلد ، يمكنك تجربة الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أو بوصفة طبية، بعض هذه الأدوية تخفف الحكة فقط، ويساعدك الآخرون على النوم؛ حيث أن القليل منهم يفعل كلا الأمرين.





ويمكن لعلاج حكة الجلد، أن تساعدك على النوم؛ حيث أن العلاجات التي تحتوي على هرمون الميلاتونين تساعد في تنظيم النوم ، ويكون له تأثير مهدئ يمكن أن يساعدك على النوم عند الشعور بحكة الجلد ، وققا لما نشر في موقع healthline الطبي .



علاج حكة الجسم



وعندما تحدث الحكة أثناء النهار، فإن علاج حكة الجلد أمر ضروري لكي يتجنب الإلهاء التي تتسبب بها حكة الجلد عن ممارسة الأنشطة اليومية الخاصة بك، وهناك بعض الأدوية وطرق علاج حكة الجلد، وتشمل الأدوية الموصوفة والأدوية المتاحة دون وصفة طبية، ما يلي :



1- مضادات الهيستامين القديمة :

تعتبر مضادات الهيستامين من أفضل طرق علاج حكة الجلد، مثل : كلورفينيرامين (الكلور تريميتون)، ديفينهيدرامين (بينادريل)، هيدروكسيزين (Vistaril)، و البروميثازين (Phenergan) تخفيف حكة وتجعلك تشعر بالنعاس.



2- مضادات الهستامين الحديثة :

وتشمل مضادات الهيستامين الحديثة في علاج حكة الجلد، فيكسوفينادين (أليجرا) أو السيتريزين (زيرتيك)، هي أيضا مفيدة ويمكن أن تؤخذ في الليل أو في النهار.



3- كريمات الستيرويد توقف الحكة من المصدر.



4- مضادات الاكتئاب مثل mirtazapine (Remeron) و doxepin (Silenor) لها تأثير مضاد للحكة ومهدئ.