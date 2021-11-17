عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 خطوات فعالة في علاج حكة الجلد 

علاج حكة الجلد 
علاج حكة الجلد 

هناك العديد من طرق علاج حكة الجلد وبالأخص التي يشعر بها الشخص عند النوم، والتي يمكن أن تسبب في الشعور بالأرق ومشاكل النوم، وقد يكون معرفة السبب وراء حكة الجلد هي الطريق الأول لعلاجه، والتي قد تتراوح ما بين فشل وظائف الجلد مثل تنظيم درجة الحرارة ، وتوازن السوائل، وحماية الحاجز.

 

علاج حكة الجلد 



وإذا تسببت حكة الجلد اضطراب الأعصاب أو متلازمة تململ الساقين ، فاستشر طبيبك لعلاج حكة الجلد ، يمكنك تجربة الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أو بوصفة طبية، بعض هذه الأدوية تخفف الحكة فقط، ويساعدك الآخرون على النوم؛ حيث أن القليل منهم يفعل كلا الأمرين.

 

نصائح هاني الناظر لتجنب جفاف الجلد في فصل الشتاء .. فيديو

اصفرار الجلد وزيادة ضربات القلب.. تعرف على أعراض فقر الدم عند الأطفال



ويمكن لعلاج حكة الجلد، أن تساعدك على النوم؛ حيث أن العلاجات التي تحتوي على هرمون الميلاتونين تساعد في تنظيم النوم ، ويكون له تأثير مهدئ يمكن أن يساعدك على النوم عند الشعور بحكة الجلد ، وققا لما نشر في موقع healthline  الطبي .
 

علاج حكة الجسم


وعندما تحدث الحكة أثناء النهار، فإن علاج حكة الجلد أمر ضروري لكي يتجنب الإلهاء التي تتسبب بها حكة الجلد  عن ممارسة الأنشطة اليومية الخاصة بك، وهناك بعض الأدوية وطرق علاج حكة الجلد، وتشمل الأدوية الموصوفة والأدوية المتاحة دون وصفة طبية، ما يلي :

1- مضادات الهيستامين القديمة :
تعتبر مضادات الهيستامين من أفضل طرق علاج حكة الجلد، مثل : كلورفينيرامين (الكلور تريميتون)، ديفينهيدرامين (بينادريل)، هيدروكسيزين (Vistaril)، و البروميثازين (Phenergan) تخفيف حكة وتجعلك تشعر بالنعاس.

2- مضادات الهستامين الحديثة :
وتشمل مضادات الهيستامين الحديثة في علاج حكة الجلد، فيكسوفينادين (أليجرا) أو السيتريزين (زيرتيك)، هي أيضا مفيدة ويمكن أن تؤخذ في الليل أو في النهار.

3- كريمات الستيرويد توقف الحكة من المصدر.

4- مضادات الاكتئاب مثل mirtazapine (Remeron) و doxepin (Silenor) لها تأثير مضاد للحكة ومهدئ.

علاج حكة الجلد أسباب علاج حكة الجلد وصفة طبية هرمون الميلاتونين مضادات الهيستامين كريمات الستيرويد

موضوعات متعلقة

أسباب عديدة لـ آلام الكتف.. من بينها أمراض خطيرة

يعالج 6 أمراض.. تعرفي على فوائد التوت الصحية

أخصائي: تناول وصفات علاج أمراض القلب من غير المختصين "كارثة"

أمراض غير متوقعة يكشفها تحليل الكروموسومات للجنين

ترشيحاتنا

بدء الاستعلام الميداني على طلبات الحاجزين بإعلان "سكن لكل المصريين" 2 لوحدات التسليم الفوري

ميدو: حسام البدري السبب في ابتعاد مصر عن التصنيف الأول

وزير الأوقاف يكشف عن الطريقة الشرعية الصحيحة لتعظيم ثواب الصدقة

مش أزمة.. ميدو يعلق على وجود منتخب مصر في التصنيف الثاني

بحضور 5 وزراء .. لجنة تنمية الصادرات إلى أفريقيا تعقد اجتماعها الأول

اللهم في هذا الصباح .. 7 كلمات عن النبي تحصنك من كل شر 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

اغتصبها 4 مرات داخل حديقة خلال ساعتين.. حكاية فتاة العتبة والدمياطي.. نوستالجيا

قناة عبرية تكشف تفاصيل حدث محير وخطير لزورق عسكري إسرائيلي

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. أمطار غزيرة ورعدية على 8 محافظات | اعرفها

أبو الدهب: قفشة لا يصلح إلا لـ"الدورات الرمضانية".. والجابون كان الأفضل

تحرك برلماني لـ إدراج الـ«الشبو» بجدول المخدرات

لملاك العقارات.. تعويض نقدي بالقانون حال حدوث هذا الإجراء بالوحدة السكنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش من الدين .. قصة الملابس السوداء في الحداد على الموتى |نوستالجيا

بعد ساعة أبو هشيمة.. إطلالات المشاهير بملايين الدولارات.. تعرف على أبرزهم

آثار مصرية في البر والبحر.. أسرار المدينة الغارقة بالإسكندرية

امرأة من زمن الحب .. سميرة أحمد في حوار خاص لـ صدى البلد: الجمهور وحشني واحتفاله بعيد ميلادى فاق توقعاتى.. عملي القادم فكرة ابنتي.. ومش أنا اللى ادخل مسلسل بـ 3 حلقات

فيديو

فيديو جراف| ضابط شرطة مزيف يستدرج ضحاياه في الجيزة .. ما القصة

فيديوجراف.. لا تخافوا ولكن احذروا.. طقس الشتاء قادم في الطريق

رابط POPCAT Click .. المصريون يتقدمون في الترتيب العالمي لفتح فم القطة

دفعني إلى الحائط وقبلني.. أقوال ضحايا شادي خلف.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ