خمس نصائح بسيطة للعناية بالشعر في بداية الشتاء

يمكن أن يؤدي الانخفاض المفاجئ والحاد في الرطوبة إلى تغيير نسيج الجلد ، مما يجعله يتصرف بشكل مختلف.

تتأثر فروة الرأس أيضًا ، مما يتسبب في جفاف الشعر وتقشره هذا هو السبب في أنه يوصى بتزييت الشعر بانتظام.

ومن المثير للاهتمام ، أنه بينما يركز الكثير من الناس على العناية بالبشرة في فصل الشتاء ، يتم تجاهل الشعر في الغالب.

إن فصل الشتاء يمكن أن يتسبب في هشاشة الشعر ، مما يؤدي إلى حكة فروة الرأس والبهتان.

تشارك خمس نصائح بسيطة حول كيف يمكن للمرء أن يبدأ في العناية بشعره ، بمجرد أن تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض.

1. اجعل الماء والدهون الصحية صديقك

لجعل شعرك صحيًا من الجذور إلى الأطراف ، لا تقلل من الماء وتزيد من تناول الدهون الصحية مثل اللوز والكاجو والفول السوداني وبذور اليقطين

٢- استخدام زيوت جيدة

تمنح الدهون الصحية شعرك البروتين الذي يحتاجه مما يجعل خصلات شعرك أقوى وأكثر صحة من الداخل.

فهي لا تجعل شعرك أقل عرضة للتكسر فحسب ، بل يمكنها أيضًا أن تجعل شعرك لامعًا ، مما يساعد على التحكم في التجعد الناتج عن نقص البروتين

يساعد التزييت على إبقاء رياح الشتاء بعيدًا عن شعرك. في كل مرة تغسلين فيها شعرك ، يجب أن تضعي أي زيت من اختيارك. يمكن أن يمنحك استخدام زيت السمسم العضوي وزيت جوز الهند

٣- ماسكات الشعر

يحتاج الجفاف الإضافي إلى بعض العناية الإضافية وما هو أفضل من قناع الشعر.

يمكنك شراء ماسك للشعر أو صنع قناع في المنزل. ما عليك سوى مزج القليل من الزبادي وإضافة بعض كبسولات فيتامين هـ مع بعض العسل وزيت الزيتون وتركه لمدة 15-20 دقيقة. يعمل الزبادي كبلسم طبيعي ، بينما يعمل زيت الزيتون والعسل على تغذية شعرك.

4. تجنبي الماء الساخن لشعرك

الاستحمام بمياه ساخنة جدًا يمكن أن يمتص كل الرطوبة ، مما يجعل شعرك باهتًا وعرضة للتكسر. اختر الدش الفاتر لتجنب تقشر فروة الرأس ، وإذا أمكن ، اسكب بعض الماء بدرجة حرارة الغرفة كغسول أخير.

اتركه في مكيفات وزيوت

الرياح الجافة تعني المزيد من الضرر. يمكنك اختيار عدة مكيفات تترك على الشعر أو زيت للشعر ، والتي تعمل كمصل. إذا كنت لا ترغب في استخدام المنتجات الكيماوية ، فإن قطرة أو قطرتين من أي زيت للشعر على الأطراف فقط ستساعدك على توفير الحواف بسبب الأطراف المتقصفة.

"بصرف النظر عن هذا ، تأكد من اختيار المنتجات المناسبة لشعرك ، واقرأ الملصق بعناية لأي منتج قد تستخدمه. اذهب إلى المنتجات النظيفة والطبيعية .