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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفقة سرية.. إيران تزود روسيا بطائرات مسيرة

صدى البلد

نشر "ممارسون إيرانيون مجهولون" نبأ نقل إيران سرا 18 طائرة استطلاع مسيرة إلى الجيش الروسي عبر سفن بحرية روسية وخطوط طيران روسية مملوكة للدولة، من بينها 6 طائرات مسيرة من طراز "ميجرانت -6" و 12 طائرة أخرى بدون طيار.

وقال المصدر، إن طائرات الاستطلاع تم شراؤها خلال زيارة خاصة لمسؤولين عسكريين وفنيين روس إلى طهران في نوفمبر من الشهر الجاري.

وذكر موقع جلوبال تايمز، أنه تم إرسال معظم الطائرات بدون طيار إلى روسيا من قبل إيران إلى ساحل بحر قزوين، حيث تم نقلها في البحر إلى سفينة تابعة للبحرية الروسية. كما تم نقل طائرات مسيرة أخرى عن طريق شركة طيران روسية مملوكة للدولة. بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار، أرسلت إيران 54 فنيا إلى موسكو للمساعدة في تشغيل الطائرات.

وعلقت "الجارديان" بأن الكشف عن هذه المعلومات يظهر أنه منذ اندلاع الصراع الروسي الأوكراني  أصبحت العلاقة بين إيران وروسيا وثيقة بشكل متزايد. 

وفي أغسطس الماضي، قال مسؤولون أمريكيون، إنهم يتوقعون أن تبيع إيران المزيد من طائرات الاستطلاع بدون طيار إلى روسيا. وعلى الرغم من أن روسيا استخدمت سلسلة طائرات "ويتنس -136" الإيرانية الضاربة بأعداد كبيرة منذ أكتوبر من العام الماضي، إلا أن روسيا لم تستخدم طائرات المراقبة الإيرانية على نطاق واسع حتى الآن.

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