عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سعره 17 ألف جنيه..بوكيه ورد أحمر يثير جدلا بالقاهرة

17 ألف لـ 7 أيام..بوكيه
17 ألف لـ 7 أيام..بوكيه ورد أحمر يثير جدلا بالقاهرة

أثناء الاحتفال بعيد الحب 14 فبراير 2023 “Valentine's Day”، أثار سعر “بوكيه ورد” عرضه أحد المحال في محافظة القاهرة للبيع عبر الصفحة الرسمية للتطبيق الخاص به حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا. 

يبلغ سعر بوكيه الورد المكون من 250 وردة جوري أحمر بطول 90 سم وعرض 75 سم وغلاف أسود  (17.399 جنيه مصريا). 

وذكر تطبيق البيع أن باقة ورد الجوري الأحمر تمتاز بتنسيق فخم وتغليف أسود راقي مما يجعلها هدية مذهلة تليق بملكة متوجة. 

ولفت إلى أن هذه الباقة من الهدايا الفخمة التي تليق بمن تحب ويجعلها تشعر بأنها تستحق أن ينفق في حبها كل غالي ونفيس.

ورد عيد الحب 

 وأشار إلى أن اللون الأحمر العميق يرمز في اللورود إلى المشاعر الرومانسية القوية وهو خيار مثالي للتعبير عن مشاعر الحب والاهتمام والسعادة التي تكنها لمن تحب. 

وأكمل أن هذه الباقة مثالية لأي مناسبة رومانسية  من يوم الحب إلى ذكرى سنوية، مختتما: “هذه الهدية الآثرة للقلوب من المؤكد أنها ستترك انطباعا دائما في ذاكرة من تحب”.

كما قدم  6 تعليمات للعناية بالزهور لتطول صلاحيتها لـ 7 أيام إذا تم اتباع النصائح المذكورة، وتمشل: 

 

1- تجديد الماء بشكل متكرر.


2- تغيّر الماء تمامًا كل 2-3 أيام.


3- قص نصف بوصة على الأقل من ساق الزهور قبل وضعها في إناء وفي كل مرة تقوم فيها بتغيير الماء.

 

4- المحافظة على زهورك بعيدا عن الحرارة والضوء الساطع.
 

5- تجنب وضع الزهور بجانب الفاكهة أو الخضار الناضجة  وخاصة الموز والتفاح.
 

6-استخدام مقصا حادا عند القص.
 

البوكيه 

 

 

 

عيد الحب 14 فبراير عيد الحب 14 فبراير 2023 Valentine s Day بوكيه ورد محافظة القاهرة السوشيال ميديا اللون الاحمر ورد الجوري الأحمر للعناية بالزهور العناية بالورد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

سيناريو كهربا.. مفاجأة مدوية بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي

4 مليار جنيه للأهلي و2 للزمالك.. ماذا سيحدث عند تشفير الدوري المصري؟

عاجل.. السعودية تستضيف النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية

لخروجه من حسابات كولر.. هل ينتقل نجم الأهلي إلى الزمالك ؟

تأجيل محاكمة لاعب زملكاوي شهير في دعوى إثبات نسب بعد زواج عرفي

خبير جيولوجي: دولتان عربيتان معرضتان لـ البراكين بعد زلزال تركيا.. فيديو

شوبير يكشف سبب غياب محمد الضاوي كريستو عن الأهلي.. شاهد

ترشيحاتنا

أردوغان يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 35418 قتيلا

الأعلى للإعلام ناعيا مرسي عطا الله: أحد أبرز الكتاب الصحفيين

الهيئة الوطنية للصحافة تنعي الكاتب الصحفي مرسي عطالله

رد صادم من رضا عبد العال حول إعادة كولر شخصية النادي الأهلي

دفاع عن النفس.. تعهد جديد من حلف الناتو بشأن دعم أوكرانيا

الكشف عن مقاعد القارات في كأس العالم للأندية بشكله الجديد.. 4 لأفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 17 ألف جنيه..بوكيه ورد أحمر يثير جدلا بالقاهرة

بعد إعلان ارتباطهما.. 10 صور لـ حبيبة البلوجر عمرو راضي

البلوجر الشهير عمرو راضى يتقدم لخطوبة حبيبته داخل السينما

قبل انتهاء الفلانتين.. 10 علامات تكشف لك الحب الحقيقي

فيديو

لسة متعدمش .. سبب عدم تنفيذ الحكم في محمد عادل قاتل نيرة

تصدر التريند.. إيقاف إبراهيم نور الدين واتهام فرج عامر.. القصة كاملة..فيديوجراف

خرجت عن صمتها.. ماذا قالت شقيقة قاتلة والدتها ببورسعيد؟ |فيديوجراف

اختي متعملش كدة.. شقيقة قاتلة والدتها ببورسعيد تكشف تفاصيل جديدة|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ