سعره 17 ألف جنيه..بوكيه ورد أحمر يثير جدلا بالقاهرة

أثناء الاحتفال بعيد الحب 14 فبراير 2023 “Valentine's Day”، أثار سعر “بوكيه ورد” عرضه أحد المحال في محافظة القاهرة للبيع عبر الصفحة الرسمية للتطبيق الخاص به حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا.

يبلغ سعر بوكيه الورد المكون من 250 وردة جوري أحمر بطول 90 سم وعرض 75 سم وغلاف أسود (17.399 جنيه مصريا).

وذكر تطبيق البيع أن باقة ورد الجوري الأحمر تمتاز بتنسيق فخم وتغليف أسود راقي مما يجعلها هدية مذهلة تليق بملكة متوجة.

ولفت إلى أن هذه الباقة من الهدايا الفخمة التي تليق بمن تحب ويجعلها تشعر بأنها تستحق أن ينفق في حبها كل غالي ونفيس.

ورد عيد الحب

وأشار إلى أن اللون الأحمر العميق يرمز في اللورود إلى المشاعر الرومانسية القوية وهو خيار مثالي للتعبير عن مشاعر الحب والاهتمام والسعادة التي تكنها لمن تحب.

وأكمل أن هذه الباقة مثالية لأي مناسبة رومانسية من يوم الحب إلى ذكرى سنوية، مختتما: “هذه الهدية الآثرة للقلوب من المؤكد أنها ستترك انطباعا دائما في ذاكرة من تحب”.

كما قدم 6 تعليمات للعناية بالزهور لتطول صلاحيتها لـ 7 أيام إذا تم اتباع النصائح المذكورة، وتمشل:

1- تجديد الماء بشكل متكرر.



2- تغيّر الماء تمامًا كل 2-3 أيام.



3- قص نصف بوصة على الأقل من ساق الزهور قبل وضعها في إناء وفي كل مرة تقوم فيها بتغيير الماء.

4- المحافظة على زهورك بعيدا عن الحرارة والضوء الساطع.



5- تجنب وضع الزهور بجانب الفاكهة أو الخضار الناضجة وخاصة الموز والتفاح.



6-استخدام مقصا حادا عند القص.

