"قضاة فلسطين" يتحدث عن أهمية قمة القدس بالقاهرة.. فيديو

قال الدكتور محمد الهباش، قاضي قضاة فلسطين، إن انعقاد مؤتمر القدس بالقاهرة أمر مهم للقضية الفلسطينية، وتزداد أهمية المؤتمر بهذا الحضور اللافت لزعماء وقيادات عربية، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس، الأمر الذي يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية.



وأضاف محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر"، المذاع على قناه "cbc" أن هذه الخطوة وإن كانت غير كافية فانها خطوة مهمة؛ لتعزيز صمود الفلسطينيين، وتعزيز حماية مدينة القدس من آثار التهويد، وإلزام العالم بتغيير طريقة تعامله مع الصراع.

وأكد قاضي قضاة فلسطين، أن محاولة الولايات المتحدة فرض نمط معين لإدارة الصراع دون حله، سيؤدي إلى انفجار كبير، كما أن الشارع الفلسطيني لم يفقد الرهان على الشارع العربي رغم الكبوات التي حدثت أثناء ما يسمى بالربيع العربي وبعده، منوها إلي أن القضية الفلسطينية تأتي في صدارة بناء الشخصية العربية الواعية.

حل القضية وإقامة الدولة الفلسطينية



وأشار الدكتور محمد الهباش، قاضي قضاة فلسطين، إلى أن حرص الرئيس السيسي والملك عبد الله على الحضور، وإرسال الرسائل التي تفيد بأنه، لا استقرار ولا أمن ولا سلام إلا بحل القضية وإقامة الدولة الفلسطينية، بمثابة الرسالة القوية من مصر والأردن للتحرك قبل أن تصبح الأمور أكثر صعوبة.