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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان الأوروبي يعلن عن تضامنه مع مولودوفا

رئيسة البرلمان الأوروبي
رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا

أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا اليوم الثلاثاء، عن تضامن البرلمان الأوروبي مع مولدوفا .

وكتبت ميتسولا تغريدة موجهة لرئيسة مولدوفا مايا ساندو على موقع "تويتر" :"بالنيابة عن البرلمان الأوروبي، أود أن أعرب عن تضامننا الذي لا يتزعزع مع جمهورية مولدوفا وثقتنا في قيادة مولدوفا المؤيدة لأوروبا، حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأضافت ميتسولا:" نحن ندرك جيدًا الوضع الداخلي الصعب والسياق الجيوسياسي الذي يواجهه بلدك ، والذي تفاقم بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا".

وتم منح مولدوفا وأوكرانيا كمرشحين لعضوية الاتحاد الأوروبي في شهر يونيو الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء "تاس" الروسية في تصريحات نشرتها يوم الاثنين ، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الغرب يحاول تحويل مولدوفا إلى أوكرانيا أخرى.
 

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