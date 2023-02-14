البرلمان الأوروبي يعلن عن تضامنه مع مولودوفا

أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا اليوم الثلاثاء، عن تضامن البرلمان الأوروبي مع مولدوفا .

وكتبت ميتسولا تغريدة موجهة لرئيسة مولدوفا مايا ساندو على موقع "تويتر" :"بالنيابة عن البرلمان الأوروبي، أود أن أعرب عن تضامننا الذي لا يتزعزع مع جمهورية مولدوفا وثقتنا في قيادة مولدوفا المؤيدة لأوروبا، حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأضافت ميتسولا:" نحن ندرك جيدًا الوضع الداخلي الصعب والسياق الجيوسياسي الذي يواجهه بلدك ، والذي تفاقم بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا".

وتم منح مولدوفا وأوكرانيا كمرشحين لعضوية الاتحاد الأوروبي في شهر يونيو الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء "تاس" الروسية في تصريحات نشرتها يوم الاثنين ، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الغرب يحاول تحويل مولدوفا إلى أوكرانيا أخرى.

