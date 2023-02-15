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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهمي يغازل هنا الزاهد: "دايمًا مع بعض وماليه عليا حياتي"

أحمد فهمي وهنا الزاهد
أحمد فهمي وهنا الزاهد

هنّأ الفنان أحمد فهمي زوجته الفنانة هنا الزاهد بمناسبة عيد الحب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وشارك فهمي صورة سيلفي لهما، وكتب: "عيد حب سعيد يا حبيبتي ودايمًا مع بعض ومالية عليا حياتي".

ونشر الفنان أحمد فهمى صورة من كواليس مسلسل “سره الباتع” مع المخرج خالد يوسف وأحمد السعدنى وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

 

وقال أحمد فهمى : “‎مسلسل #سره_الباتع #رمضان2023.. إن شاء الله مسلسل كبير يليق بيكم .. ‎إنتاج : سينرجي (تامر مرسي).. ‎إشراف عام : حسام شوقي.. ‎قصة : يوسف إدريس.. ‎إخراج : خالد يوسف”. 

أحمد فهمي فرج أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد

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