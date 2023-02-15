فضيحة مدوية.. زيلينسكي يمنح وحدة عسكرية بالجيش الأوكراني لقب “نازي”

منح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إحدى الوحدات القتالية في البلاد “لقبًا فخريًا” يرقى إلى فرقة “الفيرماخت” التي تورطت في العديد من جرائم الحرب خلال الحرب العالمية الثانية.

في مرسوم رئاسي، منح زيلينسكي اسم “إديلويس” لواء الهجوم الجبلي العاشر المنفصل بسبب “الأداء المثالي للمهام الموكلة خلال حماية وحدة أراضي أوكرانيا واستقلالها” وسط صراع كييف مع موسكو.

ويحمل الاسم الممنوح حديثًا تشابهًا مع العنوان الذي استخدمته الفرقة الجبلية الأولى في ألمانيا النازية، والتي شاركت في غزو الاتحاد السوفيتي في عام 1941 ورفعت علم الصليب المعقوف على جبل إلبروس في حيلة دعائية أثناء التقدم إلى القوقاز في عام 1942.

وتم تعليق اسم “إديلويس” لأن الصورة الموجود على زي الوحدة يحمل صورة زهرة إديلويس.

وتاريخ الفرقة ملطخ بالعديد من جرائم الحرب، من بين الفظائع الأخرى، كانت الفرقة مسؤولة عن إعدام مئات من الثوار في يوغوسلافيا في يوليو 1943.

وبعد شهرين ، قتل إديلويس أيضًا أكثر من 5000 جندي إيطالي استسلموا لهم في جزيرة سيفالونيا اليونانية.

وتم تشكيل اللواء الأوكراني الذي يحمل الآن نفس الاسم في عام 2015 وضم الكتيبتين القوميتين “آيدار” و”دونباس” لمدة عام تقريبًا.

وشهدت الوحدة قتالًا أولاً ضد جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبية، ثم ضد روسيا بعد أن بدأت موسكو عمليتها العسكرية في فبراير 2022.