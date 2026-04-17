الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الهلال الأحمر يشارك في معرض ديارنا زهور الربيع 2026

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

يشارك الهلال الأحمر المصري، في معرض ديارنا زهور الربيع في نسخته الـ 93، والتي تٌقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، خلال الفترة من 12 ابريل وحتى نهاية مايو المقبل، بمعرض الزهور بالمتحف الزراعي في الدقي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وافتتحت فعالياته، أمس، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمستشار محمد الفيصل يوسف رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ولفيف من الشخصيات العامة.

يقدم الهلال الأحمر المصري، عددا من الخدمات على مدار أيام المعرض، بمشاركة عشرات المتطوعين، تتضمن فرق الاستجابة أثناء الطوارئ لتقديم خدمات الإسعافات الأولية للحالات الطارئة ومعاونة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من الزائرين، ونشر ثقافة التطوع من خلال فرق إدارة الشباب وتنمية التطوع والتي تتولى التعريف بالهلال الأحمر وطرق وآليات التطوع.

وفي إطار جهود الهلال الأحمر المصري لدعم الأسر المنتجة، تشارك فرق المعارض وتنمية الموارد المختصة بتسويق منتجات الحرف اليدوية، التي تنتجها أندية المرأة بمقار الهلال الأحمر.

وتتضمن معروضات الأسر المنتجة المشاركة في "ديارنا زهور الربيع"، منتجات خيامية من انتاج اندية المرأة التابعة للهلال الأحمر المصري بالقاهرة، والمصنوعة بأيدي سيدات من الأسر المنتجة ومتدربات مقرات الهلال الأحمر المصري.

وفي سياق متصل، يشارك الهلال الأحمر المصري بمنتجات تراثية سيناوية صُنعت بأيدي متدربات ومتطوعات فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إلى جانب عرض مجموعة من التوابل وأجود أنواع الزيتون والتمور السيناوي.

هذا إلى جانب، منتجات الحرف اليدوية المصنوعة من الجلود، السجاد اليدوي، أعمال الكروشية، من انتاج المشاغل الخاصة بالمرأة المعيلة.

ويمكن لزوار المعرض الاستفسار عن خدمات الهلال الأحمر المصري أو طلب الدعم و الحصول على خدمات الإسعافات الأولية من خلال التوجه إلى نقطة تمركز الهلال، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 15322، هذا إلى جانب تفقد فرق الهلال أرجاء المعرض على مدار ساعات اليوم.

