عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

إعادة ترميم الشوارع المتهالكة مطلب أهالي صقر قريش في مدينة نصر

صدى البلد

يشكو سكان شارع صقر قريش التابع لمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر في محافظة القاهرة ، من تهالك الطريق الرئيسي ، حيث يعيش الأهالي في معاناة بسبب عدم رصفه، مما يعرض حياتهم للخطر.

 

ويقول محمد محمود في رسالته لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نشتكي إليكم حيث أننا نتضرّر ونعاني أشد المعاناة بصفة يومية من سوء الحالة المتردية لشارع صقر قريش التابعة الى منطقة الحى العاشر بمدينة نصر في محافظة القاهرة وذلك على مسمع ومرأى من الجميع منذ فترة طويلة في ظل غياب وعدم اهتمام المسئولين برصف الشوارع وعدم صلاحيته للسير عليها، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات ويؤدي إلى تدمير السيارات ، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب مياه الأمطار التي تؤدى لعدم قدرتهم على السير فيه.

 

وأضاف: "على الرغم من معاناة الأهالي، إلا أن الطريق خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة، مطالبين رصف الشوارع المتهالكة أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن".

 

وناشد القارئ المسئولين بمحافظة القاهرة والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لرصف المنطقة والاهتمام والعناية بالأمر، لاتخاذ وعمل اللازم نحو رفع كفاءته ورصفه لتسهيل حركة الأهالي وعدم تعرضهم للحوادث .

 

txt

يوسف من ذوى الهمم متغيب عن منزله.. وأسرته تعرض مكافأة لمن يجده

txt

سكان شارع عمر بن عبد العزيز بفيصل: الكلاب تهاجمنا

txt

عبد الرحمن متغيب عن منزله بالمنيا فى ظروف غامضة ولم يعد حتى الأن

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل.

ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية .

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الحى العاشر تهالك الطريق شارع صقر قريش رصف الشوارع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 الآن يتراجع بقوة|مفاجأة بأسعار الذهب لأول مرة منذ 45 يومًا

أغلى من نجوم الكرة.. كم يتقاضى خالد الغندور بعد تجديد عقده مع قناة الزمالك؟

مهاجم جديد بالأهلي بـ 120 مليون جنيه .. مفاجأة

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد قرار الحكومة بشأن مزارع الفراخ

عقب صدمته بمبلغ الغرامة.. كهربا يوجه رسالة نارية وغامضة

500 ألف دولار كل سنة.. مفاجأة| الزمالك يصدم كهربا من جديد

صدمة جديدة لـ كهربا قبل موقعة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

منسي وبلحاج وشبانة بقائمة الزمالك.. اتحاد الكرة يزف خبرًا سارًا لعشاق الأبيض

ترشيحاتنا

وزيرة الهجرة: شيخ الأزهر خير من يتحدث عن التسامح

الاستهانة بـ بوتين.. زيلينسكي يتسبب في كارثة بالجيش الأوكراني

دعاء رفع الأعمال .. 5 كلمات لغفران الذنوب لا ترد قبل المغرب

مجموعة الزمالك.. أزمة تضرب الترجي قبل مواجهة شباب بلوزداد

شافهم في أحضان بعض.. امرأة وعشيقها يحاولان التخلص من الزوج بعد كشف خيانتهما| شاهد

فلوس الخليج وعمالقة أوروبا.. تفاصيل العروض المغرية لضم نجمي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس سوداء.. هدى المفتى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

بياكل فضلات.. جمبري الغلابة يثير ضجة لهذا السبب

بعدما استعادته مصر.. لماذا تصدر التابوت الأخضر المسروق محركات البحث

باستخدام 3500 مشبك غسيل.. محمد حسين يبدع في مجسم قلعة قايتباي.. صور

فيديو

لماذا بكى على المسرح ؟.. تفاصيل حفل محمد فؤاد بلبنان.. فيديو جراف

مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.. صرح عملاق ينضم لمنظومة الصحة بمصر

عمر السعيد: ياسمين عز لذيذة وعندها حق والعند خرب البيوت.. فيديو

عودة الحركة المرورية.. انهيار كوبري مشاة في شبرا الخيمة و4 أوناش لرفعه|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ