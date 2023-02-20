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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوال iphone 11 Pro Max في السعودية.. صور

iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro Max

يقدم جوال iPhone 11 Pro Max الرائد صفقة رابحة تجمع بين المواصفات القوية والحجم العملاق مع سعر مغري، يجعله خياراً مفضلاً فى ظل ارتفاع الأسعار الحالى للجوالات الذكية.

بلغت أسعار جوال iPhone 11 Pro Max سعة 64 جيجابايت مقابل 3050 ريال سعودي، وسعة 256 جيجابايت سعرها 3400 ريال. 

يأتى جوال iPhone 11 Pro Max بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع OLED بدقة 1242 × 2688، ، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى أنه يتحمل النزول فى المسبح.

زودت "آبل" جوال iPhone 11 Pro Max بمعالج قوى Apple A13 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 64، و256 و 512 جيجابايت.

iPhone 11 Pro Max

يطرح جوال iPhone 11 Pro Max كاميرا ثلاثية خلفية بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/2.4 عدسة وf/2.0 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.

يتوفر جوال iPhone 11 Pro Max بنظام تشغيل ios 16 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، ويدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، ويدعم قلم آبل apple pencil.

iPhone 11 Pro Max

يقدم جوال iPhone 11 Pro Max بطارية سعة 3500 أمبير، تصمد 5 ساعات أكثر من آيفون XS Max، وأخيرًا تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، ويمكنك شراء الهاتف فى 4 ألوان هي: الأسود، الذهبي، الزيتى، الذهبى.

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