عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. ورشة مجانية حول التعليق الصوتي في بيت السناري بمكتبة الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ورشة مفتوحة مكثفة ومجانية للجمهور تحت عنوان: التعليق الصوتي، للأستاذة دعاء عصام، وذلك اليوم الخميس، في تمام الساعة الرابعة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة. 
تركز الورشة على التعريف بفن التعليق الصوتي وأساسياته وأنواعه المختلفة، حيث سيتم توضيح أساسيات التعليق الصوتي للمبتدئين وشرح تمارين الصوت والنفس وأهميتها، وكذلك توضيح المهارات اللازمة للتعليق الصوتي الاحترافي، بالإضافة إلى كيفية الربح من مهارة التعليق الصوتي.

أكثر الأماكن التاريخية علي الإطلاق.. السفير البريطاني يشيد بمكتبة الإسكندرية

بعد استقرار حالة الطقس.. انتظام الدراسة اليوم الخميس في الإسكندرية


تقدم الورشة أ. دعاء عصام، وهي معيدة بقسم الإذاعة والتليفزيون، كلية الإعلام جامعة القاهرة، وتمتلك خبرة كبيرة في مجال الإذاعة، فقد قدمت العديد من الحلقات الإذاعية بإذاعة القاهرة الكبرى، برنامج " مجلة الاصدقاء"، كما سجلت بعض التعليقات الصوتية لقناة (اليوم السابع) المصورة، وأخرجت أفلام وثائقية مثل فيلم "إنسان" الحائز على المركز الأول بمهرجان جامعة القاهرة ٢٠١٩، ومهرجان الشروق، وجائزة الشكر الخاص من الجامعة الامريكية ٢٠١٩.
تأتي هذه الورشة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.

الاسكندرية بيت السناري مكتبة الاسكندرية الجامعة الأمريكية جامعة القاهرة حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد لاتحاد الكرة على قيد منسي وبلحاج وشبانة بالزمالك.. فيديو

بكاء هستيري وتوقف عن الغناء.. ماذا حدث فى حفل محمد فؤاد بلبنان

حل أزمة الدواجن| الحكومة: المزارع لن تتحمل ضريبة عقارية عن 3 سنوات

المصيلحي يصدر قرارا جديدا بشأن تكلفة إصدار بطاقات التموين

وفاة محمد غندر ‏مراسل قناة أون سبورت

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

لا تلعبوا بالنار..رسالة شديدة اللهجة من ميدو لإدارة الهلال قبل لقاء الأهلي

دور على الموبايل ده عندك.. بيتباع مستعمل بـ 42 ألف جنيه

ترشيحاتنا

ارتفاع هائل في مخزونات النفط الأمريكية

اشترى الشبكة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 16 فبراير 2023

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد قرار الحكومة بشأن مزارع الفراخ

أعلى سعر صرف للريال السعودي اليوم الخميس

قيام الليل.. أفضل أوقاته وهل تثاب عليه المرأة؟ علي جمعة يجيب

إيمان أيوب: عبلة كامل الشغل معاها مريح وممثلة عظيمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها بالحجاب.. فساتين جريئة أثارت الجدل لياسمين الخطيب

طريقة عمل بسكويت التمر السريع| أحلى من الجاهز

شاهد.. أكبر ثعبانين يسقطان من سقف غرفة نوم بماليزيا

أجرت تعديلات لتجعله محتشما.. شاهد | أحلام تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية جذابة

فيديو

الأرض تحركت 7 أمتار.. إدارة الكوارث التركية تكشف عن تداعيات كبرى للزلزال|فيديوجراف

أربع هزات أرضية جديدة اثنتان منها ضربتا دولة عربية

خطابات نورهان تقلب الموازين.. محامية فتاة بورسعيد: احنا في مصيبة

900 مليون شخص في العالم مهددون بالفناء بسبب تغيرات المناخ.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ