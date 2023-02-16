اليوم.. ورشة مجانية حول التعليق الصوتي في بيت السناري بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ورشة مفتوحة مكثفة ومجانية للجمهور تحت عنوان: التعليق الصوتي، للأستاذة دعاء عصام، وذلك اليوم الخميس، في تمام الساعة الرابعة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة.

تركز الورشة على التعريف بفن التعليق الصوتي وأساسياته وأنواعه المختلفة، حيث سيتم توضيح أساسيات التعليق الصوتي للمبتدئين وشرح تمارين الصوت والنفس وأهميتها، وكذلك توضيح المهارات اللازمة للتعليق الصوتي الاحترافي، بالإضافة إلى كيفية الربح من مهارة التعليق الصوتي.



تقدم الورشة أ. دعاء عصام، وهي معيدة بقسم الإذاعة والتليفزيون، كلية الإعلام جامعة القاهرة، وتمتلك خبرة كبيرة في مجال الإذاعة، فقد قدمت العديد من الحلقات الإذاعية بإذاعة القاهرة الكبرى، برنامج " مجلة الاصدقاء"، كما سجلت بعض التعليقات الصوتية لقناة (اليوم السابع) المصورة، وأخرجت أفلام وثائقية مثل فيلم "إنسان" الحائز على المركز الأول بمهرجان جامعة القاهرة ٢٠١٩، ومهرجان الشروق، وجائزة الشكر الخاص من الجامعة الامريكية ٢٠١٩.

تأتي هذه الورشة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.