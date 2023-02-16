وكيل كلية الاقتصاد: الدائرة الأفريقية دائما كانت محل اهتمام الجانب المصري

كشف الدكتور ممدوح إسماعيل، وكيل كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، تفاصيل تقديم الرئيس عبد الفتاح السيسي عرضا لأولويات الرئاسة المصرية ل النيباد، قائلا: إنه إذا كنا سنضع عنوانا لهذا الأمر سيكون أن العمل الفردي لا يمكن أن يؤتي ثماره، بل يجب أن يكون جامعي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأي تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الجوانب المؤسسية هي مربط الفرس، وبالتالي هي سمة القرن ال21.

وتابع أن نيباد تعتبر وكالة إنمائية وفى دائرة مهمة جدا للجانب المصري وهي الدائرة الأفريقية، وأن تكون فى هذا المسار مسألة مهمة، لافتا إلى أن الدائرة الإفريقية دائما كانت محل إهتمام من الجانب المصري .