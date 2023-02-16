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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في 14 يوم فقط.. رجيم سريع المفعول ومجرب لنحت قوامك وحرق الدهون

صدى البلد

هل تبحثين عن رجيم سريع لنحت قوامك والتخلص من وزنك الزائد إليك خطة رجيم سريع للتخلص من وزنك الزائد في 14 يوم فقط بدون حرمان وأقل مجهود يقدمها موقع بولد سكاي الهندي

الأسبوع الأول 

وجبة الفطور يوميًا:

كوب عصير من البرتقال 

بعد ساعة بيضة مسلوقة + طبق سلاطة 

اليوم الأول:
الغداء:  طبق خضار سوتيه مضاف إليه الجنزبيل +طبق شوربة كرنب حارقة للدهون  

العشاء: طبق شوربة حارقة للدهون + كوب من الشاى الاخضر 

اليوم الثاني:
الغداء: سمك مشوى  + طبق سلاطة كبير

العشاء : كوب زبادي

اليوم الثالث:
الغداء: شريحتان من صدور الدجاج المشوية مضاف إليها القرفة والجنزبيل + طبق كوسة سوتيه كبير.
العشاء: كوب زبادى مضاف إليه ملعقة من الجنزبيل.

اليوم الرابع والخامس :
الغداء: 4 ملاعق أرز + شريحتان من السمك المشوى.
العشاء: كوب من الاعشاب ..جنزبيل وقرفة + 3 ثمرات فاكهة.

اليوم السادس والسابع :
الغداء: سمك مشوي + طبق سلطة خضراء.
العشاء: كوب زبادى بمضاف إليه ملعقة من القرفة + ثمرة من الفاكهة.

الأسبوع الثاني

الصباح الباكر (7:30 صباحا) 

1 كوب ماء دافئ مع عصير ليمونة و 1 ملعقة صغيرة عسل


الإفطار (8: 30-9: 00 ص) خيارات:


 2 بيضة مسلوقة +3 ملاعق فول بالليمون +نصف رغيف بلدي

أو
قطعة جبن قريش + نصف رغيف بلدي + بيضة مسلوقة

أو

1 كوب حليب خالي الدسم مع نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

الغداء (12:00 - 12:30 مساءً) خيارات:

 خضار مسلوقة ودجاج أو سمك مسلوق
 أو ربع فرخة مشوية + طبق سلطة خضراء
 

بعد الغداء بساعتين (3:30 - 4:00 مساءً) 

 ثمرة فاكهة

أو مشروب مزيج القهوة وبذور الكتان
 

العشاء (7:00 مساءً) خيارات:
  

وقت النوم (9:30 مساءً) 1 كوب حليب دافئ خالي الدسم مع

 نصف ملعقة صغيرة كركم

رجيم سريع نحت قوام وزنك الزائ

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