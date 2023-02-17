أسما شريف تشارك متابعيها صورا جديدة على إنستجرام |شاهد

شاركت الإعلامية أسما شريف منير متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت أسما في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية جاكت جينز وايس كاب زيتي، ومعتمدة علي الميكب الهادي الذي أبرزجمال وجهها.

يذكر أنه قد شاركت أسما شريف منير، صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقارنت إطلالة عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو، في حفل توزيع جوائز Joy Awards بالرياض، بإطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي، والتي شبّهها الجمهور بملاية لف.

وعلقت أسما شريف منير: “المصري يكسب”.