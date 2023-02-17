عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة الأهلي.. الهلال السوداني يهدد بمقاطعة البطولات الإفريقية

الأهلي والهلال السوداني
الأهلي والهلال السوداني

هدد محمد إبراهيم العليقي، نائب رئيس نادي الهلال السوداني بمقاطعة كافة بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مستقبلًا.


وتلقى نادي الهلال السوداني خطابا من الكاف خلال الساعات الماضية، بإقامة مباراته ضد الأهلي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بدون حضور جماهيري، بسبب عدم تحقيق ملعبه كا الشروط المطلوبة لاستضافة المباريات في دوري أبطال إفريقيا بحضور الجماهير.


وقال محمد إبراهيم العليقي في تصريحات أبرزتها صحيفة "تاق برس" السودانية:" ربما لا نشارك مستقبلا في البطولات الإفريقية إذا استمر ظلم الكاف لنا".


أضاف:" نريد أن تتم مقارنة ملعبنا بالملاعب التي تشهد حضورا جماهيريا في مباريات بالبطولة القارية وفي نفس الظروف وربما أقل من السودان".


ويستضيف فريق المريخ السوداني النادي الأهلي غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.


كان الهلال السوداني خسر صن داونز بهدف دون رد في الجولة الأولى، بينما تأجلت مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني ، بسبب مشاركة المارد الأحمر  مؤخرا في بطولة كأس العالم للأندية.

الهلال الهلال السوداني كاف الأهلى دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيهًا مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب لم تحدث منذ 47 يومًا

بعد تراجع الطلب .. مفاجأة في أسعار الفراخ والبانيه اليوم بالمحلات

أخبار الرياضة .. شوبير يلمح لقرب رحيل سافيو عن الأهلي ... مرتضى منصور يوجه رسالة شكر لاتحاد الكرة..فيتوريا يضم كهربا للمنتخب

مدحت شلبي يوجه رسالة لوم لاتحاد الكرة بشأن قيد لاعبي الزمالك

انخفاض إجباري في أسعار الدواجن والبيض قريبا .. ماذا فعلت الحكومة؟

مرتضى منصور يوجه رسالة شكر لـ اتحاد الكرة لموقفه من قيد لاعبي الزمالك

إمام عاشور عن هدفه مع ميتيلاند بالدوري الأوروبي: إحساس رائع

فرج عامر: إمام عاشور له مستقبل كبير في أوروبا بعد تسجيله أول هدف

ترشيحاتنا

صبحي يُطلق شارة بدء ماراثون سقارة بمشاركة 1000 متسابق من 50 دولة

الصحة: استئناف مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس

موعد صلاة الجمعة اليوم 17 - 2 - 2023

قنوات مجانية.. طريقة مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ السوداني على النايل سات

الخريطة الصنفية للمحاصيل.. الوزراء يناقش اتجاهات قطاع الزراعة بمشاركة 19 خبيرًا

الذهب يتراجع من أعلى مستوى له في 3 أسابيع عالميا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أنباء خطوبتها.. إطلالة تضع رضوى الشربيني في مأزق| شاهد

هاني الناظر يحذر من 4 أخطاء في هذه الأيام.. تفاصيل

4 أبراج الأكثر تفاؤلا.. الحياة وردي في عيونهم | تعرف عليها

فستان ولا عباية.. يسرا تثير الجدل بهذه الإطلالة في الدوحة| شاهد

فيديو

حادث مروع.. من هي البلوجر سارة محمد وماذا حدث لها/ فيديو جراف

زلزال نهاية البشرية.. خبير روسي يكشف عن قوته ومكانه المحتمل/فيديو جراف

فيروس جديد يثير القلق.. إصابات بدولة أفريقية ومناشدة عاجلة من الصحة ..فيديو

زلزال 5 ريختر يمتد أثره لـ 7 دول .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ