قبل مواجهة الأهلي.. الهلال السوداني يهدد بمقاطعة البطولات الإفريقية

هدد محمد إبراهيم العليقي، نائب رئيس نادي الهلال السوداني بمقاطعة كافة بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مستقبلًا.



وتلقى نادي الهلال السوداني خطابا من الكاف خلال الساعات الماضية، بإقامة مباراته ضد الأهلي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بدون حضور جماهيري، بسبب عدم تحقيق ملعبه كا الشروط المطلوبة لاستضافة المباريات في دوري أبطال إفريقيا بحضور الجماهير.



وقال محمد إبراهيم العليقي في تصريحات أبرزتها صحيفة "تاق برس" السودانية:" ربما لا نشارك مستقبلا في البطولات الإفريقية إذا استمر ظلم الكاف لنا".



أضاف:" نريد أن تتم مقارنة ملعبنا بالملاعب التي تشهد حضورا جماهيريا في مباريات بالبطولة القارية وفي نفس الظروف وربما أقل من السودان".



ويستضيف فريق المريخ السوداني النادي الأهلي غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.



كان الهلال السوداني خسر صن داونز بهدف دون رد في الجولة الأولى، بينما تأجلت مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني ، بسبب مشاركة المارد الأحمر مؤخرا في بطولة كأس العالم للأندية.