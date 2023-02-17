ضبط أجنبي تعدي على آخر بسلاح أبيض لسرقته بالقاهرة

ضبط رجال الأمن أحد الأشخاص “أجنبي” لقيامه بالتعدى على آخر بالضرب مُحدثاً إصابته بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية مصاب بجرح قطعى بالجسم ، حيث قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته ومحاولة سرقته ونتج عن ذلك إصابته ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين قيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم بالتعدى على المُبلغ بالضرب مُحدثاً إصابته ومحاولة سرقته أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.