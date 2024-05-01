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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خالد جلال لصدى البلد: أشرف عبد الغفور من الجيل الذهبي في الفن

صدى البلد

تحدث المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، عن الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، أثناء حفل تكريمه في المركز القومي للمسرح.

 

وقال خالد جلال: في لقاء خاص لصدى البلد "إنه لم يكتب كلمة عن الفنان الراحل لأنه لا يستطيع التحدث عنه بصيغة الماضي لأنه معنا طوال الوقت، لافتا أنه رآه في كل فنان متواجد بالاحتفالية، وأنه مازالت كلماته ولغته العربية خلال ختام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السابقة، تؤثر داخل كل فنان حتى اللحظة الحالية، متابعا أنهم جاءوا  ليقولوا له نحن جميعا نحبك يا أشرف عبدالغفور"

 

وحضر عدد كبير من الفنانين خلال حفل تكريمه ومنهم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، النجمة ريهام عبد الغفور، المخرج خالد جلال، والفنانون محمد أبو داود، إيهاب فهمي، وسميرة عبد العزيز، لطفي لبيب، الأب بطرس دنيال، الفنان محمد رياض، الفنان أيمن الشيوي، الفنان أحمد سلامة، الفنان أيمن عزب، والفنان محمد صلاح آدم، والفنانة عزة لبيب، والفنانة آمال رمزي.

 

وبدأ الحفل الاربعاء الماضي بفيلم تسجيلي تحت عنوان "شكرا أشرف عبد الغفور" من إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، واستعرض الفيلم شهادات لنجوم الفن مثل نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، والفنان الكبير يحيى الفخرانى، والفنانة سوسن بدر، والفنانة رانيا فريد شوقي، والمخرج محمد فاضل، والفنانة حنان مطاوع، والفنان إيهاب فهمي، والفنان نبيل الحلفاوي وتحدث كلاً منهما عن ذكرياته مع الراحل أشرف عبد الغفور وأهم المواقف التي جمعتهم سويا.


 

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