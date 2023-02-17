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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنازة وعزاء لـ دمية| تفاصيل أغرب عملية نصب في الأردن.. شاهد

صدى البلد

شهدت الأردن عملية احتيال ولا أغرب بطلتها فتاة ووالدها بعد أن احتالا على 3 شركات تأمين على الحياة.

وبحسب وسائل إعلام، بدأت فصول العملية عندما أقدمت سيدة بالاشتراك مع آخرين بالتخطيط للحصول على مبلغ مليون ونصف المليون دينار أردني (حوالي مليوني دولار أميركي) من ثلاث شركات تأمين، استخدموا فيها شهادة وفاة مزورة ودمية وقبراً يحمل شاهداً باسم السيدة.

قبر الدمية

وكل ما احتاجته العصابة لإيهام شركات التأمين بحقيقة الوفاة، هو بيت عزاء وهمي ودمية داخل قبر، بالإضافة إلى قبر يحمل اسم السيدة المتوفية ليحصلوا على مبالغ التأمين.

فيما تبين خلال الإجراءات التي اتخذتها شركات التأمين أن السيدة المتورطة بالقضية استطاعت الحصول على شهادة وفاة مزورة، وتمت مراسم الدفن والعزاء بشكلها الاعتيادي، وتبين بعد ذلك أنها حيةٌ ترزق وكل ما فعلته كان "مسرحية" لإخفاء جريمة نصب واحتيال.

وحسب كتاب صادر عن شركة التأمين فإنه تم الاشتباه بالقضية، بعد عدم التمكن من الحصول على ملف طبي للمدعوة من المستشفى الذي تم إصدار تقرير الوفاة منه.

بالإضافة لاستلام مطالبات من ثلاثة محامين مختلفين تم توكيلهم لمطالبة شركات التأمين الثلاثة بمستحقات السيدة، وبتحريض من والدها، وتبين بعد التحقيقات أن السيدة ما زالت على قيد الحياة.

وأوقف مدعي عام عمان الرجل وابنته على ذمة قضية احتيال على ثلاثة شركات تأمين، ووجه لهم تهم الاحتيال والتزوير الجنائي مقرراً توقيفهما أسبوعا قابلاً للتجديد على ذمة القضية.

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