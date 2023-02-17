شوبير يفجر مفاجأة بشأن عودة ميسي إلى برشلونة

علق الإعلامي أحمد شوبير، عن حقيقة عودة ليونيل ميسي إلي برشلونة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

واوضح أحمد شوبير في منشور له عن رأي والد ميسي في العودة إلي برشلونة، وكتب: “والد ميسي: لا أعتقد أن ميسي سيعود إلى برشلونة مرة أخرى”.

وأذاعت فضائية العربية تقريرا تضمن معلومات عن قرب رحيل ميسي عن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بعد الهزيمة أمام نظيره فريق بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة الـ 1/0 في بطولة دوري أبطال أوروبا، بات النجم الأرجنتيني الأسطورة ليونيل ميسي قريبا جدا من مغادرة الفريق في الصيف المقبل.

وأوضح التقرير الذي نشرته فضائية العربية أن الفريق الأمريكي "انتر ميامي" بات قريبا من الحصول على توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بحسب تقارير إعلامية فرنسية، وتفضل عائلة ليونيل ميسي وهي زوجته انتونيلا ركوزو وأطفاله الثلاثة الانتقال الى الولايات المتحدة وخاصة ولاية ميامي.

وأشار التقرير الى أن ليونيل ميسي وعائلته تفضل الانتقال إلى ميامي بالتحديد لكونها المدينة الأولى اللاتينيين في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان ميسي قد ابدى سابقا عدم ارتياحه للعيش في العاصمة الفرنسية باريس.