عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة تهنئ الطلاب المصريين في أستراليا المتفوقين لعام 2022

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

تقدمت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة للطلاب المصريين في أستراليا المتفوقين لعام 2022، والمشاركين في الحفل السنوي الذي يقيمه مجلس المنتدى المصري الأسترالي لتكريم الطلاب المتفوقين وعائلاتهم.

 

وتوجهت السفيرة سها جندي بالشكر للقنصل العام محمد خليل على الجهد الممتاز الذي يبذله لدعم الشباب المصري في أستراليا، كما توجهت بالشكر لأمير سالم، رئيس مجلس المنتدى المصري الأسترالي، على دعوتها للمشاركة في هذا الحفل السنوي وكذا الاحتفاء بقصص نجاح هؤلاء الطلاب، مشيدة بدور المجلس في تعزيز قيمة التعليم لدى الشباب المصري في أستراليا.

 

وقالت السفيرة سها جندي: "نحن نسعى دائمًا لتقديم أفضل تعليم لأبنائنا أينما كانوا، وتظل هذه هي مهمتنا حتى يحققوا أحلامهم، ونطمح دائمًا إلى أن يصبحوا متفوقين ولهذا أنا فخورة حقًا برؤية شبابنا المصري بالخارج يحقق أفضل الإنجازات، وفي نفس الوقت أشجع وأناشد الآباء والأمهات أيضًا بالحفاظ على تقاليدهم وقيمهم الثقافية وغرسها في نفوس أبنائهم".

 

وتابعت: "في بعض الأحيان عندما نعيش في الخارج، يمكن أن نفقد لمسة من تقاليدنا أو قيمنا الثقافية، فمن خلال دوري السابق كسفيرة، سافرت كثيرًا وكان الشيء الوحيد الذي كنت ممتنة له حقًا في أي مكان ذهبت إليه هو الجالية المصرية. إننا يجب أن نتمسك دائمًا بتقاليدنا وأن نتذكر أن هذا هو ما يعزز من مكانتنا وهويتنا".

 

وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة الهجرة فخر الدولة واعتزازها بشبابها ونجاحهم، كما نقلت تهنئة الحكومة المصرية إلى هؤلاء المتفوقين من الطلاب المصريين المقيمين بأستراليا.

 

من جانبه، تقدم أمير سالم، رئيس مجلس المنتدى المصري الأسترالي، للسيدة وزيرة الهجرة على كلمتها التي وجهتها للمجلس وللطلاب المتفوقين، واصفا إياها بأنها مشرّفة ونالت إعجاب الجميع وجهودها محل فخر واعتزاز من جانب الجالية المصرية في أستراليا، بما يمثل مرحلة جديدة من التواصل فيما بين مصر وأبنائها في الخارج.

الشباب المصري في أستراليا السفيرة سها جندي للطلاب المصريين في أستراليا المنتدى المصري الأسترالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيهًا مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب لم تحدث منذ 47 يومًا

بعد تراجع الطلب .. مفاجأة في أسعار الفراخ والبانيه اليوم بالمحلات

قنوات مجانية.. طريقة مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ السوداني على النايل سات

نقل فنان شهير للمستشفى بعد تعرضه لجلطة دماغية أثناء التصوير.. تفاصيل

منها CBC sport.. قنوات مجانية لنقل مباراة الزمالك والمريخ بدوري أبطال أفريقيا

أخبار الرياضة .. شوبير يلمح لقرب رحيل سافيو عن الأهلي ... مرتضى منصور يوجه رسالة شكر لاتحاد الكرة..فيتوريا يضم كهربا للمنتخب

انخفاض إجباري في أسعار الدواجن والبيض قريبا .. ماذا فعلت الحكومة؟

مدحت شلبي يوجه رسالة لوم لاتحاد الكرة بشأن قيد لاعبي الزمالك

ترشيحاتنا

القلق يدفع الذهب لثالث انخفاض أسبوعي

ليلة الإسراء والمعراج.. أزهريون: أعظم آيات جبر الخواطر والتسرية عن العباد

المشرحة المسكونة.. القصة الكاملة لسقوط التيك توكر ابن الباشا بسبب فيديو مرعب

حافلة الزمالك تصل ستاد شهداء بنينا لمواجهة المريخ السوداني

5 شروط للتمتع بحوافز قانون تمويل المشروعات الاستثمارية.. تعرف عليها

القباج تترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي لعام 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخرف الجبهي الصدغي.. معلومات صادمة عن مرض بروس ويليس

بفستان لامع.. درة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

بفستان لافت.. ريهام عبدالغفور تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد| شاهد

خطابات بخط يد الأميرة ديانا تكشف ما كتبته لصديقها المسلم طارق

فيديو

بعد فضيحة رشوة التحكيم.. هل يهبط برشلونة إلى الدرجة الثانية؟.. فيديوجراف

تفاصيل حالة الطقس| تعرف على موعد انتهاء موجة البرد.. فيديو

ارتفاع الذهب عالميا وهذا سعر الدولار بالبنوك| تفاصيل.. فيديو

شاميو شهير يدمر الشعر ويؤثر على الخصوبة.. تعرف عليه|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ