5 شروط للتمتع بحوافز قانون تمويل المشروعات الاستثمارية.. تعرف عليها

تضمن قانون الاستثمار وفقا لتعديلاته الجديدة، شروط التمتع بالحوافز الممنوحة قانونا لتمويل المشروعات الاستثمارية .

ونص القانون على أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين 11، 13 من قانون الاستثمار المشار إليه، متى توافرت القواعد والشروط الآتية:

1 - أن يكون محل التوسع نشاطًا من الأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

2– أن يكون التوسع فى المشروع الاستثمارى فى تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار.

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3 – أن يكون التوسع فى المشروع الاستثماري متمثلاً فى إضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة الإنتاج للمشروع، وبمراعاة أن يجرى تقدير تلك الزيادة بواسطة لجان التقدير التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

4 – أنى تم إفراد حسابات وقوائم داخل مستقلة ومنتظمة لتلك التوسعات.

5– يقتصر تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية على زيادة كمية الإنتاج الناجمة عن هذه التوسعات.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرارًا بالمعايير والضوابط الفنية اللازمة للتحقق من توافر القواعد والشروط المنصوص عليها فى هذه المادة .